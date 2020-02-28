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Politika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

28 Şubat 2020 Cuma19:24 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 19:24

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

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