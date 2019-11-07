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Georgette Nine: Sayenizde kurtulduk

Terörden arındırılan Rasulayn’da yaşayan Asuri Hıristiyan Georgette Nine, YPG/PKK belasından kendilerini kurtaran Türkiye’ye ve Suriye Milli Ordusu’na dua etti: Geleceğinizi biliyordum. PKK şeytanlarına karşı size dua ediyorum.

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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr.Muhammed Vecih Cuma, Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat ve Suriye Türkmen Meclisi Koordinatörü Dr. Cemil Doğaç İpek; Rasulayn’da terörden temizlenen kiliseleri ve Hristiyan Toplumuna mensup aileleri ziyaret etti. 

TÜRKÇE KONUŞTU 

Ziyaretle ilgili Star’ın sorularını cevaplayan İpek, Rasulayn’da yaşayan Asuri kökenli Georgette ile yaşanan dikkat çekici diyaloğu aktardı. Georgette nineheyettekilere Türkçe hitap ederek, “Anneannem, ninem söylemişti, geleceğinizi biliyordum” dedi. Georgette, Türkçe konuşmasının ninesin verdiği dersler sayesinde olduğunu belirterek, “Anneannem bize Türkçe öğretirdi. ‘Bir gün buraya Türkler geri dönecek, unutma, Türkçe işine yarar’ dedi” diye konuştu. 

Şehrin daha önce de ÖSO’nun kontrolüne geçtiğini hatırlatan Georgette, bu dönemde başından geçen anıyı da heyettekilerle paylaştı. Georgette şunları söyledi:  “2012 yılında ÖSO’nun Rasulayn’daki komutanı yanıma geldi, hastayım, rahatsızım dedim. Kendisine 400 Suriye Lirası verdim, yiyeceklerimi al dedim. O ise ‘sen paranı cebine koy, ben ekmeğini suyunu gönderirim’ dedi. O benim aklımda küçük bir hatıra olarak kalmıştı. 

Bu defa 2019 yılında SMO ve TSK birlikte geldiler. Daha ben bir şey demeden sağ olsunlar Tümen komutanı, Seyit Komutan geldi buraya ‘Geogette teyze sen merak etme sana ekmeğini suyunu gönderecekler’ dedi. Sağolsunlar ne yiyorlarsa bana da gönderiyorlar. Bu yaşımda elime silah alacak halim yok, benim de duam var. PKK şeytanlarına karşı size dua ediyorum.” 

ÖRGÜT ÇEKİLMEDİ KILIK DEĞİŞTİRDİ 

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre terör örgütü YPG, bölgeden geri çekilmedi. Kaynaklar, “Geri çekildikleri falan yok. Hile yaptılar, bazı yerlerde kılık değiştirdiler, rejim kıyafetlerini giydiler. Tel Rıfat da ne yaptılarsa onu yapıyorlar. Rusya ve ABD bunları çekmezse operasyon yeniden başlayabilir” dedi. ABD’nin tekrar Kamışlı’ya geri gelmesini “Türkiye ile Rusya arasındaki süreci zehirlemek” amaçlı olduğu şeklinde değerlendiren yerel kaynaklar, “Göründüğü kadarıyla 

YPG’nin Rusya ile ortak hareket eden kanadına da tepkililer. YPG de kendi içinde parçalı, önümüzdeki süreçte bu durum açığa çıkabilir. ABD’nin Mazlum Kobani’yi bu kadar cilalamasının nedeni de bu” dedi. ABD’nin geri dönmesini petrolün güvenliğine bağladığına dikkat çeken kaynaklar, “Petrolü de YPG’ye kullandırmak istiyor. YPG’yi finanse etmek için bu bölgeyi onlara bırakıyor. ABD bölgeden petrol ithalatı da yapmıyor, amacı PKK/YPG’ye finans sağlamak” diye konuştu. 

KUTSAL YERLER İÇİN ÇOK ŞEHİT VERDİK

Suriye Milli Ordusu yetkilileri: “Barış Pınarı Harekatı’nda mekanlara zayiat vermemek için çok şehit verdik. Teröristler hassasiyetimizi bildiği için kiliselerden bize ateş açtı.”

SMO yetkililerinden edinilen bilgiye göre terör örgütü “Kilisenin çanı, İncil’lerin altına bile EYP” tuzakladı. Aynı yetkililer terör örgütünün Zeytin Dalı Harekatı sırasında da yere bırakılan Kuran’ı Kerim’lere EYP tuzaklaması yaptığını, asker ve SMO mensuplarının Kuran’ı yerde bırakmayacağını hesaplayarak böyle bir tuzaklama yaptıklarını hatırlattı.  TSK ve MSO, Barış Pınarı Harekatı sırasında yerleşim yerlerine, kutsal mekanlara zarar vermemek için azami özen gösterdi. SMO yetkilileri “Mekanlara zayiat vermemek için çok şehit verdik. Teröristler hassasiyetimizi bildiği için kiliselerden bize ateş açtı” dedi. 

HRİSTİYANLAR ŞEHİRDEN ÇIKMADI

Resulayn’da yaşayan Hristiyan ahalinin önemli bir kısmı şehirden çıkmadı. Suriye Türkmen Meclisi heyetine kiliselerin tuzaklardan temizlenmesi konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden bölge sakinleri, “Bunlar kaç aydır kiliselerimizi üs olarak kullanıyorlardı, kurtulduk” dediler. 

GERİ DÖNENLERİN SAYISI 50 BİN OLDU 

TSK kontrolünde SMO’nun Rasulyn merkezde bugüne kadar temizlediği El Yapımı Patlayıcı (EYP) sayısının 4 bin civarında olduğu belirtildi. Barış Pınarı Harekatı sonrasında Resulayn’a geri dönenlerin sayısının 50 bin olduğu ifade edildi. Yetkililer, “Geri dönenlerin önemli kısmı Türkiye’den, geri kalanlar ise Suriye’nin değişik yerlerinden geldi. Şehre geri dönüşler için yoğun bir talep var ancak şehir EYP’lerden tamamen temizlenmediği için kontrollü ve sınırlı bir şekilde kabuller yapılıyor” dedi. 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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