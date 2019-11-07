Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr.Muhammed Vecih Cuma, Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat ve Suriye Türkmen Meclisi Koordinatörü Dr. Cemil Doğaç İpek; Rasulayn’da terörden temizlenen kiliseleri ve Hristiyan Toplumuna mensup aileleri ziyaret etti.

TÜRKÇE KONUŞTU

Ziyaretle ilgili Star’ın sorularını cevaplayan İpek, Rasulayn’da yaşayan Asuri kökenli Georgette ile yaşanan dikkat çekici diyaloğu aktardı. Georgette nineheyettekilere Türkçe hitap ederek, “Anneannem, ninem söylemişti, geleceğinizi biliyordum” dedi. Georgette, Türkçe konuşmasının ninesin verdiği dersler sayesinde olduğunu belirterek, “Anneannem bize Türkçe öğretirdi. ‘Bir gün buraya Türkler geri dönecek, unutma, Türkçe işine yarar’ dedi” diye konuştu.

Şehrin daha önce de ÖSO’nun kontrolüne geçtiğini hatırlatan Georgette, bu dönemde başından geçen anıyı da heyettekilerle paylaştı. Georgette şunları söyledi: “2012 yılında ÖSO’nun Rasulayn’daki komutanı yanıma geldi, hastayım, rahatsızım dedim. Kendisine 400 Suriye Lirası verdim, yiyeceklerimi al dedim. O ise ‘sen paranı cebine koy, ben ekmeğini suyunu gönderirim’ dedi. O benim aklımda küçük bir hatıra olarak kalmıştı.

Bu defa 2019 yılında SMO ve TSK birlikte geldiler. Daha ben bir şey demeden sağ olsunlar Tümen komutanı, Seyit Komutan geldi buraya ‘Geogette teyze sen merak etme sana ekmeğini suyunu gönderecekler’ dedi. Sağolsunlar ne yiyorlarsa bana da gönderiyorlar. Bu yaşımda elime silah alacak halim yok, benim de duam var. PKK şeytanlarına karşı size dua ediyorum.”