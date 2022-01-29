Gerçeği itiraf ettiler! ''Rumlar için kötü haber''

Milliyet 29 Ocak 2022 Cumartesi 08:08 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 08:08

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından siyasi atmosferi ve Kıbrıs sorununa ilişkin Milliyet'e değerlendirmelerde bulundu. Sonuçlarla birlikte hem kendisinin rahatladığını hem de halkın "eşit egemenlik" siyasetine desteğini gösterdiğini belirten Tatar, Rum tarafının seçim sonuçlarını "Tatar kazandı" şeklinde gördüğüne dikkat çekti. Tatar, bugün Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ve yeni konjonktürün bambaşka noktada olduğunu vurgularken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in KKTC'nin haksızlığa uğradığını kabul ettiğini de aktardı...

Genel seçimler sonrası, önümüzdeki dönemde ülkedeki siyasi atmosferi nasıl değerlendirdiğini sorulan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

"Genel başkanlığını yaptığım ve Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girdiğim Ulusal Birlik Partisi (UBP), oyunu yüzde 40'ların üzerine taşıdı ve 24 milletvekiliyle Meclis'in en büyük partisi oldu. Bu da benim siyasetime artan bir destek olduğunu göstermektedir. Şu anda hükümet çalışmaları var. Genel Başkan'a yetkiyi verdiğimde, yemin töreninden sonra mecliste UBP önderliğinde bir koalisyon hükümeti kurulacaktır. Bu koalisyon hükümeti de benim siyasetimi, vizyonumu mecliste aynı şekilde temsil edecektir. Dolayısıyla benim için bu, büyük rahatlık oldu.

Bu seçimde yüce mecliste benim siyasetimi benimsemeyen milletvekili sayısı 25-30'larda olsaydı, gerçekten çok büyük bir sıkıntıya girerdim. Çünkü o zaman 'Biz federasyonu savunuyoruz, Cumhurbaşkanı'nın söylemi boşa çıkmıştır. Cumhurbaşkanı gerçekten halkı temsil etmiyor, görevini bıraksın veya siyasetini değiştirsin!' diyeceklerdi. Tabii bu, Türkiye'de de sıkıntı yaratacaktı. Türkiye Cumhuriyeti bildiğiniz, gibi benim siyasetimi desteklemektedir. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, yeni konjonktür, jeopolitik, deniz yetki alanları, karasuları, ekonomik münhasır bölge, göklerde SİHA'lar, İHA'lar her şey artık bambaşka noktada. Kıbrıs, eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz hiç değil! Türkiye daha proaktif bir siyaseti savunmakta. Dolayısıyla bu seçimde, pandemiye, krize, dövize rağmen, güzel bir sonuç çıkmıştır bizim açımızdan..."

'RUMLAR İÇİN KÖTÜ HABER'

"Rum basını, 'Tatar kazandı, Tatar'ın partisi oyunu artırdı' yazdı. Avrupa'dan da böyle mesajlar geldi. 'Demek ki artık Tatar'ın iki devletli yeni siyaseti, halk tarafından benimsenebiliyor. Bu bizim için kötü haber, çünkü artık federasyonu konuşan kalmadı, seçim neticeleri bunu göstermektedir' diye üzüntülerini belirtiyor, gerçeğin de böyle olduğunu itiraf ediyorlar. Bu da beni memnun etti."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki dönemdeki atacakları adımlara ilişkin de "Bizim için önemli olan şu anda ekonominin toparlayabilmesi... Bizden ve UBP ile koalisyon ortağından beklenen, Türkiye ile ilişkileri en iyi şekilde sürdürebilmek, ekonomik açılımlara imza atmak" dedi.

'HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMIZI KABUL EDİYOR'

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son raporu, Ada'daki durumun çözümüne hizmet eden bir rapor muydu sizce?

"BM dikkatli olmaya çalışıyor. BM Genel Sekreteri'yle temaslarımda, bizi çok iyi anladığını hatta sempati duyduğunu düşünüyorum. Haksızlığa uğradığımızı kabul ediyor fakat 'Önümdeki parametreler, Kıbrıs'ta hala iki toplumlu iki bölgeli federasyondan bahsetmekte. Güvenlik Konseyi aldığı bu kararı kolay kolay değiştirmez' diyor. Biz de kendisine '60 yıldır yüzlerce görüşme oldu, hiçbirinde bir neticeye gidilemedi' diyoruz. Kıbrıs'ta hakkımız olan, 1960 anlaşmalarıyla tescil edilen egemenliğimizi kabulünü istiyoruz. Eşitlik temelinde egemenliğimiz tanınır, uluslararası anlamda Rumlarla eşit statüde masaya oturabilirsek, o zaman resmi müzakerelere geçeriz. Ama kendi egemenliğimiz kabul edilmeden, tekrar federasyon görüşmelerine katılmıyoruz. Egemen eşitlik temelinde BM Güvenlik Konseyi'nden yeni bir karar çıkarılmasını talep ettik ve o zaman müzakerelere resmi olarak geçebileceğimizi ilettik."

İki taraf arasında farklı konularda komite görüşmelerini desteklediğini vurgulayan Tatar, "Cumhurbaşkanı olarak, iki tarafın komitelerinin buluşup konuşmaları için cesaretlendiriyorum" diye konuştu.

Diyaloğun faydalı olduğunu, bugün anlaşılamasa da ileride konjonktürün değişebileceğini kaydeden Tatar, "O gün geldiğinde, anlaşma olabilmesi için mutlaka insanların birbirlerini tanımaları, anlamaları gerekir. Konuşmayı, diyalogu teşvik ediyorum. Ama artık bizim egemen eşitlikten geri adım atmamız söz konusu değil" dedi.

'MARAŞ'A BÜYÜK İLGİ VAR'

- Kapalı Maraş'ta çok önemli bir açılım gerçekleştirdiniz. Önümüzdeki dönem Maraş'a yönelik planlarınız neler?

"Maraş 6 Ekim 2020'de açıldı ve çok büyük ilgi uyandırdı, heyecan yarattı. Şu anda herkes oraya gidebiliyor, denize girip, parklarda dolaşabiliyor. O günden bugüne 400 bine yakın insan Maraş'ı ziyaret etti pandemiye rağmen. İnşallah pandemi sonrasında buraya akın akın turist gelecek. Maraş bu haliyle bile bir cazibe merkezi olmuştur... Yavaş yavaş oraya insanların dönmesini bekliyoruz. Dönen dönecek, Rum da olsa dönecek. Beğenmeyen malını satıp gidebilecek. Çok ilgi var... Türkiye'den, başka ülkelerden pek çok insan Maraş'ı inceliyor, nerede ne var diye... Ama resmi olarak tüm düzenlemeler ve anlaşmaların Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden geçmesi, onayı lazım. Bunlar yavaş yavaş olacaktır. Maraş'ın açılması, yeni iki devletli politikamıza destek vermiş, aynı zamanda ekonomi ve turizme de yeni bir potansiyel kazandırmıştır."

- Yakın zamanda turizm merkezi gibi yatırımlar ya da Maraş'ın eski günlerine dönmesini beklemeli miyiz?

"Biraz temkinli konuşmam lazım. O şekilde bir gelişme birkaç yıl içinde beklenemeyebilir ama orada çok işler yapılmıştır. Temizliği, altyapısının güçlendirilmesi... Gazimağusa Belediyesi çok mesai harcadı, harcamaya da devam ediyor. Ama o inkişaf o yeni yatırımlar biraz süre alabilir. Niyetimiz oranın eski günlerine kavuşabilmesi."

'ERCAN AZERBAYCAN'DA DEĞİL!'

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk televizyonlarında KKTC Ercan havalimanının Azerbaycan'da olduğunun sanılması sebebiyle sitemini de paylaştı. Tatar, şu mesajları iletti:

"Ben Türk kamuoyuna her zaman şunu söylerim; herkes hayatında en az bir kez Kıbrıs'a gelip, Kıbrıs'ı görmeli. Burası gerçekten önemli bir yerdir Türkiye ve Türk insanı için... Geçenlerde bir televizyon programında sormuşlar 'Ercan nerenin havalimanıdır?' diye. Bakü'nün demişler. Hayır, Ercan KKTC'nin havalimanıdır. Rahmetli Fehmi Ercan bizim ilk şehitlerimizdendir 1974 Barış Harekatı'nda. Onun adı Ercan Havalimanına konmuştur, bunu Türk insanının, gençlerinin bilmesi lazım."