Gerçek çevrecilik nedir görsünler

İstanbul’da 5 millet bahçesi açıldı. Başakşehir’deki törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz; Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin şehrimize, ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ayrıca bu vesileyle resmi açılışlarını yapacağımız Hasan Küçükoğlu Camii ve Halkalı Camii’nin de hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bu güzel eserlerin inşasında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizde 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş oluyoruz. Söz verdik, yaptık.”

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte yaptı.

BİTMEDİ YAPIYORUZ

“Bitmedi, yapıyoruz yapacağız. Başahşehir Millet bahçemiz camiden kapalı otoparka, biyolojik göletten koku bahçelerinde, etkinlik çayırından millet kıraathanesine, bisiklet yollarından oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesislerle donatılmıştır. Kayaşehir Millet bahçemiz, 350 bin metrekare bir alan üzerinde. Her türlü ihtiyaca cevap verecek tesislere sahip bir projedir. Biz yaparız, onlar konuşur. Bu projede de yürüyüş yollarından seyir terasına, kültür sanat etkinliği için kullanılacak sahneden piknik alanına kadar pek çok tesis bulunuyor. Hoşdere Millet bahçemiz 142 bin metrekare. Şu katılımı görünce rabbime hamd ediyorum. Bütün vatandaşlarım burada. 31 Mart’a hazır mıyız? Baruthane millet bahçemiz 60 bin metrekare alan üzerinde kurulmuştur. Meyve ağacı, mevsimlik çiçek yanında bu bahçemiz Osmanlı baruthanesi binası ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. O tarihi eseri yıktırmadık, sahip çıktık. Çırpıcı millet bahçemiz 465 bin metrekare alan üzerinde. Etap etap inşa ediliyor. Bugün tamamlanmış etabının açılışını yapıyoruz.”

33 MİLLET BAHÇESİ

“Ayrıca 18 ilimizdeki 33 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz her şehrimize en az birer tane millet bahçesi kazandırmaktır. Biz durmuyoruz ya, onlar dedikodu yapıyor. Onlar ne yapılırsa yapılsın karşılarına dikiliyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar istemezük diyorlar. Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız.”

EN BÜYÜK FUAR ALANI

“Millet bahçelerimizin büyüklüğü 1,5 milyon metrekareyi buluyor. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırmış oluyoruz. İnşallah Atatürk havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda bu oran daha yükseğe çıkacaktır. Orada bir tane pist bırakıyoruz. Kapalı alanları inşallah fuar alanı haline getiriyoruz. Türkiye’nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı’ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız. Bunun dışında da devasa bir millet bahçesini orada yapacağız. İstanbul daha da güzel olacak. Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler.”

HADDİNİ BİLECEKSİN

“İşte andı ezbere okumaktan, İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını söylemekten aciz birilerinin milletimizin kafalarını karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Utanmadan sıkılmadan bana İstiklal Marşını okuyup okumamaktan bahsediyor. Önce haddini bileceksin. Biz İstiklal Marşıyla Safahat’ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve büyüdük. Türkiye’de ne cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e, ne de inancından dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz.”

HOŞDERE

KAYAŞEHİR

ÇIRPICI

BAŞAKŞEHİR

BARUTHANE

TERÖRİST CENAZESİNE GİDENLER, DEĞERLERİMİZE SALDIRAMAZLAR