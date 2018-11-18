Gerçek çevrecilik nedir görsünler
Başkan Erdoğan, en büyük çevre hamlesinin açılış töreninde muhalefete ders verdi: Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gerçek çevreciliği görmek için şu millet bahçelerine baksın.
İstanbul’da 5 millet bahçesi açıldı. Başakşehir’deki törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz; Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin şehrimize, ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ayrıca bu vesileyle resmi açılışlarını yapacağımız Hasan Küçükoğlu Camii ve Halkalı Camii’nin de hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bu güzel eserlerin inşasında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizde 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş oluyoruz. Söz verdik, yaptık.”
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte yaptı.
BİTMEDİ YAPIYORUZ
“Bitmedi, yapıyoruz yapacağız. Başahşehir Millet bahçemiz camiden kapalı otoparka, biyolojik göletten koku bahçelerinde, etkinlik çayırından millet kıraathanesine, bisiklet yollarından oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesislerle donatılmıştır. Kayaşehir Millet bahçemiz, 350 bin metrekare bir alan üzerinde. Her türlü ihtiyaca cevap verecek tesislere sahip bir projedir. Biz yaparız, onlar konuşur. Bu projede de yürüyüş yollarından seyir terasına, kültür sanat etkinliği için kullanılacak sahneden piknik alanına kadar pek çok tesis bulunuyor. Hoşdere Millet bahçemiz 142 bin metrekare. Şu katılımı görünce rabbime hamd ediyorum. Bütün vatandaşlarım burada. 31 Mart’a hazır mıyız? Baruthane millet bahçemiz 60 bin metrekare alan üzerinde kurulmuştur. Meyve ağacı, mevsimlik çiçek yanında bu bahçemiz Osmanlı baruthanesi binası ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. O tarihi eseri yıktırmadık, sahip çıktık. Çırpıcı millet bahçemiz 465 bin metrekare alan üzerinde. Etap etap inşa ediliyor. Bugün tamamlanmış etabının açılışını yapıyoruz.”
33 MİLLET BAHÇESİ
“Ayrıca 18 ilimizdeki 33 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz her şehrimize en az birer tane millet bahçesi kazandırmaktır. Biz durmuyoruz ya, onlar dedikodu yapıyor. Onlar ne yapılırsa yapılsın karşılarına dikiliyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar istemezük diyorlar. Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız.”
EN BÜYÜK FUAR ALANI
“Millet bahçelerimizin büyüklüğü 1,5 milyon metrekareyi buluyor. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırmış oluyoruz. İnşallah Atatürk havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda bu oran daha yükseğe çıkacaktır. Orada bir tane pist bırakıyoruz. Kapalı alanları inşallah fuar alanı haline getiriyoruz. Türkiye’nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı’ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız. Bunun dışında da devasa bir millet bahçesini orada yapacağız. İstanbul daha da güzel olacak. Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler.”
HADDİNİ BİLECEKSİN
“İşte andı ezbere okumaktan, İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını söylemekten aciz birilerinin milletimizin kafalarını karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Utanmadan sıkılmadan bana İstiklal Marşını okuyup okumamaktan bahsediyor. Önce haddini bileceksin. Biz İstiklal Marşıyla Safahat’ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve büyüdük. Türkiye’de ne cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e, ne de inancından dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz.”
HOŞDERE
KAYAŞEHİR
ÇIRPICI
BAŞAKŞEHİR
BARUTHANE
TERÖRİST CENAZESİNE GİDENLER, DEĞERLERİMİZE SALDIRAMAZLAR
“Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar, teröre, Kobani’ye çanak tutanları, cezaevlerinde gidip ziyaret eden CHP’liler ve diğer siyasi parti mensupları kalkıp da bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar. 31 Mart 2019 seçimleri bu ülkeye, bu ülkenin şehirlerine hizmeti geçenlerle, sadece ortak değerlerimizin istismarının yapanların karnelerinin milletimizin önüne çıkacağı gün olacaktır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bu 5 millet bahçemiz İstanbullumuza milletimize hayırlı olsun diyorum.”
OYUNA GELMEDİK
“Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere her fırsatta gereken cevabı verdik. Başka insanların acıları, kanları, emekleri, yeraltı yerüstü zenginlikler üzerinde kurulan refahın tıpkı sırça bir köşk gibi tuzla buz olmaya mahkum olduğuna inanıyoruz. Açık ve net söylüyorum. Biz tek parti devrinden beri, milleti aşağılayan, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. CHP’nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz.”
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
31 Mart 2019’u “Gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil. Seçim gününe kadar her haneye, her iş yerine ulaşacak, sıkmadık el, fethetmedik kalp bırakmayacağız. Unutmayın, tabiatta renklerin bir dili vardır. Mesela; yeşil renk şifanın, huzurun, güvenin, ferahlığın rengi olarak kabul edilir. O yüzden bizim medeniyetimizde cennetin rengi yeşil, bir bahçe olarak tasavvur edilmiştir.”
Millet Bahçeleri 30 Gezi Parkı büyüklüğünde
Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı beş Millet Bahçesi’nin 30 Gezi Parkı büyüklüğünde olması da dikkat çekti. Sadece bu açılışla kentin kişi başı yeşil alan miktarı yüzde 10 artarken, Atatürk Havalimanı gibi kentte henüz proje aşamasındaki Millet Bahçeleri’nin de devreye girmesiyle İstanbul’un dünyanın en yeşil kentleri arasına girmesi bekleniyor. 28 Mayıs 2013’de, Taksim Gezi Parkı’nda belediyenin bir kaç ağacın yerini değiştirerek yapacağı çevre düzenlemesi provokatörlerin manipülasyonuyla hükümete karşı eylemlere dönüştürülmüştü. O dönemde, başta dönemin Başbakanı Erdoğan olmak üzere AK Parti hükümeti ‘Yeşil düşmanı’ olarak gösterilmeye çalışılmıştı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 1994 yılından bugüne İstanbul’un yeşil alanını her fırsatta genişleten Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimlerinden sonraki “100 Günlük Eylem Planı” içinde de “Millet Bahçeleri” ile İstanbul başta olmak üzere şehirlerin yeşillendirilmesi vardı.
Peygamberimizin hayatı referans kaynağımızdır
Başkan Erdoğan, 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın açılış programına katıldı. Yarın gece idrak edilecek Leyle-i Mevlid-i tebrik eden Erdoğan, şu mesajları verdi:
EN GÜZEL REHBER: Siyer-i Nebi, Efendimizin hayatı olmasının yanı sıra bizler ve gelecek nesiller için bir referans kaynağıdır. Onun hayatı sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehberdir. Sünnet ve siret olmadan İslam’ın yaşanması mümkün değildir.
EZANI YASAKLAYAMAZLAR: Allah Allah nidalarıyla vatanlaştırılan bir ülkenin camileri, minareleri tam 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Bakın şimdi yeniden bu hortlatılıyor. Yeniden bu gündeme getiriliyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek. Bu ülke camilerin ağırlara çevrildiği, sırf birilerine şirin gözükmek için kapılarına kilit vurduğu günler yaşamıştır.
GENÇLER İSTİKBALİMİZ: Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir. Gezi olaylarıyla başlayan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle zirveye çıkan hadiseler bize bu konudaki en küçük bir ihmalin dahi ne büyük sorunlara, sıkıntı ve acılara yol açabileceğini göstermiştir. Biz örnek olursak, biz iyi örneklerin, güzel örneklerin yolunu açarsak bu ülkenin gençleri Kandil’deki terör baronlarının, Pensilvanya’daki şarlatanın, ekran soytarılarının da ağlarına düşmeyecektir.
DİYANET: Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. Diyanet camiamızı üzecek, milletimizle diyanet mensuplarının arasını açacak, tartışmaların hiç kimseye bir faydasının olmadığını düşünüyorum.
AK Parti’ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti’ye belediye başkanlıkları için aday adaylığı müracaatlarının 5 Kasım Pazartesi günü başladığını anımsattı. Müracaatların 16 Kasım Cuma günü saat 24.00’te sona erdiğini aktaran Yavuz, il genel ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin müracaatların ise 3 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edeceğini kaydetti. Yavuz, “Belediye başkanlıkları için müracaat aldığımız 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişi belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur” bilgisini paylaştı.
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