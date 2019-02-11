'Gezicilere en güzel cevap'
Başkan Erdoğan Yeni AKM’nin temelini attı, milletin değerlerine düşmanlık yapanlara seslendi: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi milli iradeye kasteden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap, milletin değerleriyle kavgalı jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.
Başkan Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması’nda konuştu. Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle: “Bütün hanım kardeşlerim, inşallah hazırlanan 200-250’şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımız teslim edecek, siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz. Evlerde bu keyifli saatler olurken, siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız.”
GEZİCİLER, SANATÇILAR TÜREDİ
“İstanbul’u 1 Nisan’dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. AKM’nin yeni binasının temelini attık. 20 ay sonra AKM yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. Bir taraftan o bir taraftan meydan, bir taraftan da Taksim Cami de yapılıyor. Önümüzü çok kesmek istediler. Geziciler, sanatçılar türedi. Ey sanatçılar veya sanatçı geçinenler, sizin geçmişinizde böyle bir şey var mı?”
YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR
“Yaptıklarımız yapacaklarımızın o kadar. Yola da böyle devam edeceğiz. İstanbul’da yapacağımız çok şeyler var. Şimdi Taksim muhteşem bir meydana da kavuşacak. Taksim’de araç trafiği olmayacak. Araçları yerin altına alıyoruz, meydan tamamen yürüyüş alanına dönüyor. Sultanahmet’i de Beyazıt’ı da bu hale getireceğiz. Bunların çevreyle işi yok. CHP’yi 3Ç ile tarif edeceksiniz; çöp, çamur, çukur. İstanbul’u bu fakire verdiğiniz zaman İstanbul’da çöp dağları vardı. Ümraniye çöplüğü vardı, ne oldu 39 vatandaşımız öldü. Aynı şekilde çukurlardan geçilmiyordu. Nerede CHP belediyesi varsa çukurlar kapatılmamış, çamur, çöp duruyor. Burası Bakırköy, biz bu Bakırköy’ün bölünmeden önceki hali, Bağcılar, Güngören, Esenler hepsi çukurdu, çamurdu. Biz bu 3 ilçeyi aldık. Oralarda yaşayanlar bu CHP zihniyetinden bıkmıştı. Çizmelerle seçim kampanyası yaptık. Bugünlere geldik, daha da iyi olacağız.”
ANSIZIN SİZİ ARAYABİLİRİM
“Buradaki manzara hem İstanbul’un büyüklüğünü hem de AK Parti’nin gücünü göstermesi açısından çok önemli. Seçimlerde Türkiye genelinde 195 bin sandıkta, İstanbul’da ise yaklaşık 31 bin sandıkta oy kullanılacak. İstanbul’daki 10,5 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 21’i AK Parti üyesidir. 280 binin üzerinde sandık görevlimiz olacak. Seçim günü herkesten önce sandığa gelecekler. Sabah kimse gelmeden görevlilerimiz sandıkta olacak. Ana kademe, kadın kolları, gençlik yeni üye kaydı yapmaya önem vermelidir. Mevcut üyelerimizin yakınlarından başlayarak tüm seçmenleri partimize üye olmaya davet etmeliyiz. İstanbul’un 959 mahallesinde 800 AK Parti irtibat noktaları kurduk. Bir gece ansızın arayabilirim.”
HİLE CHP’NİN SİYASET TARZI
“Aydın’da Cumhur İttifakı olarak seçime gidiyoruz. Yaptığım miting en muhteşem olanıydı. Türkiye’de istisnasız tüm seçim sandıklarında sandık kurulu üyesi bulundurma hakkına sahip tek parti AK Parti’dir. Belediyelerde yönetim tecrübesi kazanmış kadrolar AK Parti’dedir. Sandığı sağlam tutmazsak emeğimizin heba olmasını engelleyemeyiz. Sandıkta hile CHP’nin siyaset tarzıdır.”
SÖMÜRÜYE SON VERİLECEK
“Ne diyorlar, patates, domates, sivri biber. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Hazine, Maliye, Gıda-Tarım hükümetimiz el ele verdik, şimdi satış mağazalarıyla tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Buralarda maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Ticaret Bakanlığı’ndan müfettişler hale gitmişler, bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Kovana çomak sokulduğu için... Kendini devletten güçlü zanneden varsa, devlet nasıl teröristlere Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mağaralarda işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz bu sömürüyü bitireceğiz.”
Erdoğan, “Bütün hanım kardeşlerim,inşallah hazırlanan 200-250’şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımız teslim edecek, siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz” dedi.
İstanbul Sandık Başkanları Buluşması’nda Erdoğan’la bir araya gelen 83 yaşındaki Meliha Demirel, “Cumhurbaşkanımıza bayrak getirdim. ‘Bu bayrağa arkadaşlarınla sahip çık. dedim. Bir de o yetimlerin, yoksulların anası olan hanımına ayağı üşümesin diye çorap getirdim” diye konuştu.
YENİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.
KİTAPTA, DERGİDE VE GAZETEDE KDV KALKIYOR
Erdoğan, “Bu hafta kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfıra düşürme uygulaması genişletiliyor. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı duruma düşen yayıncılara destek sağlıyoruz” dedi.
EN GÜZEL CEVAP VERİLECEKTiR
“Sandığa sıkı sahip çıkmak konusunda en çok size güveniyorum. 15 Temmuz’da darbe yapanlara karşı Cumhur İttifakı kurulmuştur. CHP’nin yanında Kandil’deki terör örgütünün desteklediği HDP, bir yanında adı İYİ olan bir parti var, Saadet Partisi var. Tankların korumasında Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor. Bizim yanımızda millet var, Cumhur var. Ne yaparsanız yapın 31 Mart akşamı bu zillet ittifakına, bu illet ittifakına Cumhur İttifakı en güzel cevabı verecektir. 200 gramlık Rize çayını sandık kurullarımız seçmen listelerine ulaşarak ikram edecek. Bir de kenevirden yapılmış torbamız var. Rahmetli anam evde file dokurdu. Naylon poşetler toprakta erimiyor. Ama biz kenevirden üretilmiş poşetle halkımıza gerçek bir çevreci bir parti olduğumuzu göstereceğiz.”
İRADE BİZİM İÇİN DEĞERLİ
“Sandıktan çıkan irade ne olursa olsun bizim için değerlidir. 31 Mart’ta İstanbul’da güzel bir neticeye ulaşacağız. Bu şehrin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorum. Yaşı elvermeyenlere bunu iyice anlatmamız lazım. Bu seçimde Bakırköy’ü de almamız lazım. Bakırköy’ün AK Parti belediyeciliğini görmesi lazım. Beylikdüzü’nde bile arka mahallelerinde çöp yığınları var. Beylikdüzü bunun hesabını herhalde soracaktır.”
Demokrasilerde sandık namustur
“Demokrasilerde sandık namustur. Sokaklarda demokrası havariliğine sorununlar sandık başında faşist kesiliyor. Sandığa sahip çıkmanın yolları, yöntemleri hem siyaset gelenceğimizde hem de hukumuz belirtilmiştir. Sandık görevlileri oy verme işleminde en az 1 saat önce görev yerlerinde olmalıdır. Sandıklar kapandıktan sonra oy torbalarının seçim kurullarına götürülmesine arkadaşlarımız nezaret edecektir. Oy verme işlemi sürerken yaşanabilecek tüm olumsuzluklara sandık kurulu üyelerimiz anında müdahalede bulunacaktır. Sandık müşahitleri sandıkları asla yalnız bırakmayacaktır. Gerektiğinde itirazları yazılı olarak kayda geçirin. Seçmen oyunu kullanıyor. Sandık zabıtları ilçeye gider, bu zabıtların birleştirildiği tutanak var. İşte orada bir rakamla oynandığında değişiyor. 1989 yerel seçiminde Beyoğlu’nda belediye başkanlığını böyle kaybettim.
Yeni AKM bir zafer anıtı olacak
Yeni AKM’nin temel atma töreninde konuşan Erdoğan, “Burası bir kültür merkezi değildir, milletin değerleriyle, inancıyla, tarihi ve kültürüyle kavgalı jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: “Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak önemli bir adımı atıyoruz. 6 Kasım 2017’de tanıtım projesini gerçekleştirdiğimiz AKM’nin hayata geçmesi yönünde yeni bir aşamaya geldik. 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 6 bin 73 kişilik bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve sahne, kulis odaları, fuaye alanları yer alıyor. Atölye ve depo alanları, çalışma odaları, kayıt ve prova salonları, millet kıraathaneleri de yer alıyor. AKM’nin İstanbulumuz ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. 20 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak sanat severlerin hizmetine sunacağız.”
GECEKONDUDAN BİLE FARKSIZDI
“Eski binayı kendi ideolojilerinin merkezi olarak görenler, bu projeyi engellemeye çalıştılar. Bunlar sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. Cami yapacağımız, AVM yapacağımız gibi olmadık yalanlara başvurdular. 2007 yılından itibaren farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın kullanılmaz olduğunu ortaya koymuştur. Aynı raporlar eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan farklı olmadığını göstermiştir. Eski bina, 15 milyonu aşan nüfusu, sanata artan talebiyle İstanbul’un beklentilerine cevap veremiyordu.”
TERÖRİSTLERİN RESMİNİ ASTILAR
“Aynı zihniyet. Bir dikili ağaçları yok. Kenardan seyret ne yapılıyor gör. Eski yapının yıkılıp daha güzel, daha modern bir binaya karşı çıkanlar ideolojik bağnazlıkla hareket ediyorlar. Bu sözde sanat severlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, terör örgütünün paçavralarıyla eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor, hatırlıyoruz. Güya AKM hassasiyetiyle hareket edenler AKM’yi demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını yağmalamanın aracı haline getirdiler. İstiklal Caddesi’nde yaşadık, AKM’nin cephesinde yaşadık. Napacaktık, seyir mi edecektik? Oraya teröristlerin resimlerini astılar. ”
JAKOBEN ZİHNİYETE KARŞI ANIT
“Biz de bugüne hep birlikte 10 yıllık bir sabrın meyvesini topluyoruz. Yüklenici firmayla kararlı bir şekilde 20 ayda burayı bitireceğiz. Burası bir kültür merkezi değildir, son 5 yıldır milli iradeye kast eden vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak. AKM milletin değerleriyle, inancıyla insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.”
TAKSİM CAMİ’NDE İNCELEME
Başkan Erdoğan, Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi’ne geçti. İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi.
RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANE OLUYOR
“Rami Kışlasını da İstanbul’un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. Hedef 6 milyon ciltlik bir kütüphaneyi İstanbulumuza kazandırmak. 31 Martı unutmayın, çok önemli. Bir hizmet üretenler, bir de laf üretenler var. Sanata ve sanatçılarımıza ihtiyaç duydukları desteği vermeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde kültür merkezi sayısı 42’ydi, biz buna 63 adet daha ilave ettik. Devlet tiyatrolarındaki sahne sayısı 23’tü biz buna 42 ilave yaptık. Desteklenen özel tiyatro sayısı 59 iken, bizim dönemimizde 229’u buldu. 88 yurt içi, 68 yurt dışı kültür varlığı sergisi yaptık. 2 hafta önce sinema sektörünün sıkıntısını çözüme kavuşturduk.”
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