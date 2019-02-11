'Gezicilere en güzel cevap'

Başkan Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması’nda konuştu. Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle: “Bütün hanım kardeşlerim, inşallah hazırlanan 200-250’şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımız teslim edecek, siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz. Evlerde bu keyifli saatler olurken, siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız.”

GEZİCİLER, SANATÇILAR TÜREDİ

“İstanbul’u 1 Nisan’dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. AKM’nin yeni binasının temelini attık. 20 ay sonra AKM yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. Bir taraftan o bir taraftan meydan, bir taraftan da Taksim Cami de yapılıyor. Önümüzü çok kesmek istediler. Geziciler, sanatçılar türedi. Ey sanatçılar veya sanatçı geçinenler, sizin geçmişinizde böyle bir şey var mı?”

YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın o kadar. Yola da böyle devam edeceğiz. İstanbul’da yapacağımız çok şeyler var. Şimdi Taksim muhteşem bir meydana da kavuşacak. Taksim’de araç trafiği olmayacak. Araçları yerin altına alıyoruz, meydan tamamen yürüyüş alanına dönüyor. Sultanahmet’i de Beyazıt’ı da bu hale getireceğiz. Bunların çevreyle işi yok. CHP’yi 3Ç ile tarif edeceksiniz; çöp, çamur, çukur. İstanbul’u bu fakire verdiğiniz zaman İstanbul’da çöp dağları vardı. Ümraniye çöplüğü vardı, ne oldu 39 vatandaşımız öldü. Aynı şekilde çukurlardan geçilmiyordu. Nerede CHP belediyesi varsa çukurlar kapatılmamış, çamur, çöp duruyor. Burası Bakırköy, biz bu Bakırköy’ün bölünmeden önceki hali, Bağcılar, Güngören, Esenler hepsi çukurdu, çamurdu. Biz bu 3 ilçeyi aldık. Oralarda yaşayanlar bu CHP zihniyetinden bıkmıştı. Çizmelerle seçim kampanyası yaptık. Bugünlere geldik, daha da iyi olacağız.”

ANSIZIN SİZİ ARAYABİLİRİM

“Buradaki manzara hem İstanbul’un büyüklüğünü hem de AK Parti’nin gücünü göstermesi açısından çok önemli. Seçimlerde Türkiye genelinde 195 bin sandıkta, İstanbul’da ise yaklaşık 31 bin sandıkta oy kullanılacak. İstanbul’daki 10,5 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 21’i AK Parti üyesidir. 280 binin üzerinde sandık görevlimiz olacak. Seçim günü herkesten önce sandığa gelecekler. Sabah kimse gelmeden görevlilerimiz sandıkta olacak. Ana kademe, kadın kolları, gençlik yeni üye kaydı yapmaya önem vermelidir. Mevcut üyelerimizin yakınlarından başlayarak tüm seçmenleri partimize üye olmaya davet etmeliyiz. İstanbul’un 959 mahallesinde 800 AK Parti irtibat noktaları kurduk. Bir gece ansızın arayabilirim.”

HİLE CHP’NİN SİYASET TARZI

“Aydın’da Cumhur İttifakı olarak seçime gidiyoruz. Yaptığım miting en muhteşem olanıydı. Türkiye’de istisnasız tüm seçim sandıklarında sandık kurulu üyesi bulundurma hakkına sahip tek parti AK Parti’dir. Belediyelerde yönetim tecrübesi kazanmış kadrolar AK Parti’dedir. Sandığı sağlam tutmazsak emeğimizin heba olmasını engelleyemeyiz. Sandıkta hile CHP’nin siyaset tarzıdır.”

SÖMÜRÜYE SON VERİLECEK

“Ne diyorlar, patates, domates, sivri biber. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Hazine, Maliye, Gıda-Tarım hükümetimiz el ele verdik, şimdi satış mağazalarıyla tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Buralarda maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Ticaret Bakanlığı’ndan müfettişler hale gitmişler, bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Kovana çomak sokulduğu için... Kendini devletten güçlü zanneden varsa, devlet nasıl teröristlere Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mağaralarda işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz bu sömürüyü bitireceğiz.”