Gezi'nin aklı da aktörü de ithal

FETÖ’nün Türkiye’yi kaosa sürüklemek için başlattığı Gezi Parkı şiddet olaylarıyla ilgili dün 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gezicilerin yurt dışından profesyonel eylemci getirdikleri ortaya çıktı. Gezicilerin sözde sembolleri ‘duran adam’, ‘piyano çalan adam’, ‘kırmızılı kadın’ gibi figürlerin ithal akılla kurgulandığı anlaşıldı.

12’Sİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Anadolu Kültür’ün Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Genel Koordinatör Asena Günal ve dernek danışmanları Çiğdem Mater, Meltem Aslan ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FİNANSE ETTİLER

1 Kasım 2017’de “Anayasal düzen ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanan Osman Kavala soruşturması kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı. Kavala’nın Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi amaçladığı belirtildi. Bu şekilde cebir ve şiddet ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılması amaçlandı. Şüphelilerin, himaye ettikleri vakıf ve şirketleri kullanarak olayları finanse ve organize ettikleri de savcılık soruşturmasında yer aldı.

İTHAL EYLEMCİ

Şüphelilerin sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem başlıkları altında Anadolu Kültür’e ait DEPO isimli yerde toplantı yaptığı tespit edildi. Bu toplantılar ile Gezi Parkı olaylarını sürdürmek için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın gibi profesyonel eylemcileri getirttikleri öğrenildi.

Kırmızılı Kadın figürü de yurtdışından ithal edilenprofesyonel eylem yöntemlerinden biriydi.