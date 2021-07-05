AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:13 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:20

Aynı zamanda iktidardaki Benno Bokk Yakaar Koalisyonunun da Grup Başkanı olan Gningue, bugün başlayacak Türkiye ziyareti öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı, Türkiye-Senegal ilişkilerini değerlendirdi.

Gningue, Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubunun 2018'de dönemin Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Senegal ziyareti sonrasında kurulduğunu anımsatarak Senegal Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in davetiyle bugünden başlayarak 9 Temmuz'a kadar Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunacaklarını belirtti.

Başta TBMM olmak üzere Ankara ve İstanbul'da çeşitli ziyaretler yapacaklarını kaydeden Gningue, Türk mevkidaşlarıyla fevkalade ilerleyen ilişkilerin yanı sıra güncel uluslararası meseleleri görüşeceklerini dile getirdi.

Gningue, bu güncel konular arasında Filistin sorununun da yer aldığını, İsrail'in Filistin işgali konusunda Türkiye ile yakın zamanda fikir alışverişinde bulunduklarını, bu meselenin de Türk tarafıyla görüşüleceğini ifade etti.

Türkiye'nin Afrika için önemli bir aktör olduğunun altını çizen Gningue şöyle konuştu:

"Senegal olarak ilişkilerimizi, ortaklıklarımızı çeşitlendirmemiz gerekli. Dünya artık öyle bir hızla gelişiyor ki tüm ülkelerle diyalog kurmak lazım ancak Türkiye bugün önemli bir güç. Afrika'da 43 büyükelçiliğe sahip olmak basit bir iş değil. Bu demek oluyor ki Türkiye vizyonunu değiştirdi ve Afrika'yı dikkate alınması gereken bir kıta olarak görüyor. Bu anlamda Türkiye ile hala geliştirilmesi gereken ekonomik iş birliğini çok önemsiyoruz. Ancak sadece ekonomik de değil halklar arasında bir bağ olması da çok önemli."

- "SENEGAL, TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYOR"

Gningue, iki ülke ilişkilerinin yalnızca ekonomik temellere dayanmadığının altını çizerek ortak bir dini paylaşmanın da halkları birbirine yaklaştırdığını ve özel bir bağ oluştuğunu söyledi.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin liderlerin çabası ve isteğiyle geliştiğine dikkati çeken Gningue şunları kaydetti:

"Senegal ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesindeki en önemli neden de hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Macky Sall'in istekli tavrı. Bunu devam ettirmek gerekli. Çünkü Senegal, Türkiye'den çok şey öğreniyor. Senegal, Türkiye'nin gelişmişlik seviyesinden yararlanabilir. Biz de dostluk grubu olarak, Türkiye ile aramızdaki bu sağlam ilişkilere katkı sağlamak adına Türkiye'ye gidiyoruz. Üstelik Türkiye'nin büyük bir imparatorluk geçmişi var. Sonuçta Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyu dünyanın dört yanında hüküm sürdü. Bu geçmiş bile çok önemli. Nasıl Senegal Türkiye'den çok şey öğreniyorsa Türkiye de Senegal'den öğrenebilir. Bana göre, Senegal, Türkiye diplomasisinin, Afrika'da özellikle de Batı Afrika'daki dayanak noktası."