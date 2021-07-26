'Gölge CIA'dan brifing aldığı ortaya çıktı! TSK'nın gizli bilgilerini istemiş

26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:47 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:53

Türkiye'de, Medyascope, Serbestiyet, 140Journos, P24 gibi çok sayıda medya kuruluşunu fonlayan ABD merkezli Chrest Foundation'ın Türk Ordusu'nun hareketliliğini de yakından takip ettiği ortaya çıktı. Wikileaks'te yer alan 31 Mayıs 2007 tarihli belgeye göre, Chrest Fuondation'ın CEO'su Lou Anne King Jensen, bu takip için 'Gölge CIA' olarak bilinen Stratfor'a başvuruyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Stratfor çalışanı Jarek Stanley tarafından yazılan belgede, Jensen'in kullanıcı adı, telefon numarası, elektronik posta adresi verilerek kendilerinden şu taleplerde bulunduğu belirtiliyor:

HAKKARİ'Yİ SORMUŞ

"Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sahada bulunan Cherst Vakfı Başkanı, dostları ve ilgili kurumları bölgedeki mevcut durum hakkında daha önce verilen bilgilerin ücretini sormakta ve ek bilgi talep etmekteler. Lou Anne özellikle Hakkari, Mardin ve Kandil Dağı'nı vurgulayarak bilgi istemekte. Bölgedeki ordu varlığı, hareketliliği, muhtemel güvenlik endişeleri ve bölgedeki gelişmeleri öğrenmek istiyor. Lou Anne önümüzdeki birkaç hafta içinde bölgeye ayrıca bir ziyaret gerçekleştirecek."

11 Haziran 2007 tarihli ikinci belgede ise Stratfor Uluslararası İstihbarat Hizmetleri Bölümü'nden brifing uzmanı Sarah Campbell Stratfor yetkililerine bir mail atarak Lou Anne King Jensen'in talebi hakkındaki bilgileri paylaşıyor.

BİR SAATLİK BRİFİNG

"Aktivasyon Siparişi-Cherst-1 Sözlü Brifing" başlıklı mailde 15 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan ve 30 dakika ila 1 saat süreceği düşünülen Lou Anne King Jensen'i bilgilendirme brifingi öncesi son bir değerlendirme yapılıyor ve "Mevcut durum askeri birliklerin muhtemelen Kuzey Irak'a doğru bir saldırı düzenleyeceğini göstermekte" bilgisine yer veriliyor.

HARİTALAR DA İSTEDİ

Yazışmada Jensen'in Güneydoğu Anadolu ve daha önceki soruları hakkında haritalar hazırlanmasını istediği de şu sözlerle ifade ediliyor: "Müşterimiz (Jensen kastediliyor) cuma konuşmasının ardından bizim daha detaylı haritalar üzerinde çalışmamızı isteyip istemediğine karar verecek. Müşterimiz diğer belirli soruları ve haritaların hazırlanmasının ne kadar zaman alacağını kavramak istiyor. Benim anladığım kadarıyla bir ya da iki harita halihazırda hazırlanabilir."