'Gönüllere dokunacağız'
Yaşam alanlarından alt yapı sorunlarına kadar ilçe meselelerini hallederek modern ve gelişmiş bir şehir vaat ettiklerini dile getiren Başkan adayı Dursun “Sultangazi’yi daha güvenli ve daha huzurlu bir ‘Sultanşehir’ yapacağız” dedi.
- KEMAL GÜMÜŞ / İSTANBUL
Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun yerel seçimler için hazırladığı projelerini Star Gazetesi’ne anlattı. 530 bin kişilik nüfusuyla gelişen ve her geçen gün büyüyen Sultangazi’de ulaşımdan, eğitime, yeşil alanlardan kültürel yatırımlara kadar onlarca vizyoner proje hazırlayan Dursun “Gezdiğimiz yerlerde bize bildirilen sorunların hükümete yönelik sorunlar olmadığını görüyoruz, bu da bizi sevindiriyor doğrusu. Çeşitli sorunlarımız var tabi ki fakat bunlar çözülmeyecek problemler değil” diye konuştu. Sultangazi’nin ilçe geçmişini 10 yıllık olduğunu hatırlatan Dursun “İki dönemdir, kamu binalarını yapan, yolları daha iyi hale getirmeye çalışan, kültür merkezleri yapmaya çalışan bir belediyeyiz. Bu süre zarfında AK Parti belediyeciliği çok güzel işler yaptı. O güzel işlerin içine veya üzerine daha güzel şeyler katmak için çalışıyoruz. İmalat ve bina konusunda yeniliklerimiz olacak ama ‘Gönül Belediyeciliği’ diyerek yola çıktık. Önce gönüllere dokunmalıyız. Artık ne kadar bina yaparsanız yapın, ne kadar yatırım, yol vb. yaparsanız yapın bunların insanların bakış açısında fazla bir yer tutmadığını görüyoruz. İnsanlar kendilerine dokunan işlere bakıyorlar” ifadelerini kullandı.
İNSAN ODAKLI ŞEHİR
Sultangazi’nin kültürel-sanatsal faaliyetlerle, yeşil alanlarla, ormanla ve hayvanat bahçesiyle anılmasını arzuladıklarını belirten Dursun “Koca binalarıyla anılsın istemiyoruz, kimsenin beklentisi de bu değil zaten. İyi bir gençlik var, bu gençliğin iyi yetiştiği, güzel nesillerin çıktığı yaşanılabilir bir şehir olsun istiyoruz. Hedefimiz insan odaklı şehir yapmak” şeklinde konuştu.
KADINLARA İŞ İMKANLARI
Kadın Emeğini Değerlendirme Noktaları Sultangazi’de kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini sergileyip satışa sunabilecekleri merkezler açılacak. Yetim ve öksüz çocuklara maddi yardımın yanında eğitim,sosyal ve duygusal anlamda da destek vererek çocukların dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırmaya ve onları topluma kazandırmaya yönelik faaliyetler.
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
Başkan adayı Dursun Sultangazililer için tasarladığı ve 31 Mart ile beraber projeleri şöyle sıraladı: Halkımızın yaşamını olumsuz etkileyen taş ocaklarından oluşan toz kaynaklı hava kirliliğinin iyileştirilmesi amacıyla; üretim alanlarının modernize edilerek sahaların düzenlenmesi ve çevresinin ağaçlandırılarak yeşillendirilmesi, sütre duvarıyla çevreleyerek tozun emiliminin sağlanması, aynı zamanda harfiyat araçlarının ulaşımı ile şehir ulaşımının ayrılarak ulaşımın iyileştirilmesi.
Başkan adayı Dursun yarı zamanlı eğitim sistemini değiştirerek iyi nesil yetiştireceklerini söyledi.
DEV ULAŞIM HAMLELERİ
Ulaşım için de kavşak düzenlemesi ile alternatif güzergahlar için projeler hazırlandığını kaydeden Dursun, temel sorunun şehrin giriş ve çıkışlarında yaşandığını söyledi. Toplu ulaşım ağının daha da yaygınlaşacağını belirten Dursun, önümüzdeki dönem de Vezneciler- Sultangazi- Fenertepe metro hattı ile Habibler-Tepeüstü tramvay hatlarının hayata geçirileceğini vurguladı.
RAHATLATILACAK
Şehrin giriş ve çıkışlarını rahatlatacak yeni projeler hakkında da konuşan Başkan adayı Dursun “Tem otoyolu Mahmutbey Doğu kavşağı-Gazi kavşağı arası Tem Kuzey Güney yan yolları düzenleme projesi, Tem otoyolu Sultangazi çıkışı ve Tem Metris kavşağı uygulama projesi, ve Mahmutbey caddesi-Mustafa kemal caddesi projesinin hayata geçirilmesi ile şehrimizde trafik tamamen rahatlayacaktır” dedi.
TAM ZAMANLI EĞİTİM
Eğitimden başlayarak insanların hayatlarına dokunmak istediklerini kaydeden Dursun şunları söyledi: Maalesef hala büyük oranda yarı zamanlı eğitim görülüyor. Bu sağlıklı bir eğitim modeli değil. Hızlı bir şekilde tam zamanlı eğitim modeline geçmemiz gerekiyor. Eğer bu modeli kendi dönemimizde gerçekleştirebilirsek iyi bir nesil yetiştirebiliriz. Çünkü Sultangazi’de 24 yaş altında 220 bin kişi yaşıyor, çok ciddi bir genç nüfusa sahibiz. 110 bin öğrencimiz var ve bu gençlerimizin eğitimli olmasının önemi büyük.
SEMT SPOR VE BİLGİMERKEZLERİ
Cebeci, Yunus Emre, Gazi Ve Esentepe Mahallelerinde Hizmet Tesisleri yapılacağını altlarına otopark inşa edileceğini ifade eden Dursun “Semt Spor ve Bilgi Merkezleri isimli bir projemiz var. İçinde havuzumuz olacak. Bu komplekste birde spor salonu yapacağız fakat bu spor salonu sadece kadınlara tahsis edilecek. 15 mahallede 15 tane spor kompleksi yapacağız. Bir tarafta havuz, bir tarafta spor kompleksi olacak. Öğrenciler için çalışma alanları oluşturacağız, gece 12 ye kadar açık olacak ve çocuklarımıza ders çalışma imkanı sağlayacak. Aynı yerde bir kütüphane, bir de dijital kütüphane olacak. İçinde insanların her şeyi bulabilecekleri bir kompleks olacak” dedi.
HER MAHALLEYE TAZİYE EVİ
İlçenin belli merkezlerinde, bütün mahallelerimizin faydalanabileceği ve misafirlerini ağırlayabileceği taziye evleri inşa edileceğini ifade eden Dursun, “15 mahallede 15 ‘Taziye Evi’ projemiz var. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı rahat olduğu, tuvaletlerinin farklı olduğu, lavabolarının, mutfağının, mescidinin ayrı olduğu insanların rahat bir şekilde taziyelerini kabul edebilecekleri bir taziye evi projemiz var” dedi.
ASKERİ ALAN İÇİN ADIM
Esenler ve Başakşehir’e ait askeri bir alandan pay almak için çalışacaklarının müjdesini veren Dursun, buradan Sultangazi’ye paralel bir hat almak için uğraşacaklarını belirterek “Askeri alanda herkesten daha fazla komşuluk sınırımız var. O yüzden bir şey söylenecekse biz de varız. TEM’den Habipler’e kadar büyük bir bölüm bizim sınırımızdır. Oradan yer aldığımız anda büyük bir eğitim projemiz var. Burada dev bir eğitim kompleksi inşa etmek istiyoruz” dedi.
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