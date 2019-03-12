'Gönüllere dokunacağız'

Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun yerel seçimler için hazırladığı projelerini Star Gazetesi’ne anlattı. 530 bin kişilik nüfusuyla gelişen ve her geçen gün büyüyen Sultangazi’de ulaşımdan, eğitime, yeşil alanlardan kültürel yatırımlara kadar onlarca vizyoner proje hazırlayan Dursun “Gezdiğimiz yerlerde bize bildirilen sorunların hükümete yönelik sorunlar olmadığını görüyoruz, bu da bizi sevindiriyor doğrusu. Çeşitli sorunlarımız var tabi ki fakat bunlar çözülmeyecek problemler değil” diye konuştu. Sultangazi’nin ilçe geçmişini 10 yıllık olduğunu hatırlatan Dursun “İki dönemdir, kamu binalarını yapan, yolları daha iyi hale getirmeye çalışan, kültür merkezleri yapmaya çalışan bir belediyeyiz. Bu süre zarfında AK Parti belediyeciliği çok güzel işler yaptı. O güzel işlerin içine veya üzerine daha güzel şeyler katmak için çalışıyoruz. İmalat ve bina konusunda yeniliklerimiz olacak ama ‘Gönül Belediyeciliği’ diyerek yola çıktık. Önce gönüllere dokunmalıyız. Artık ne kadar bina yaparsanız yapın, ne kadar yatırım, yol vb. yaparsanız yapın bunların insanların bakış açısında fazla bir yer tutmadığını görüyoruz. İnsanlar kendilerine dokunan işlere bakıyorlar” ifadelerini kullandı.

İNSAN ODAKLI ŞEHİR

Sultangazi’nin kültürel-sanatsal faaliyetlerle, yeşil alanlarla, ormanla ve hayvanat bahçesiyle anılmasını arzuladıklarını belirten Dursun “Koca binalarıyla anılsın istemiyoruz, kimsenin beklentisi de bu değil zaten. İyi bir gençlik var, bu gençliğin iyi yetiştiği, güzel nesillerin çıktığı yaşanılabilir bir şehir olsun istiyoruz. Hedefimiz insan odaklı şehir yapmak” şeklinde konuştu.