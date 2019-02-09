'Görevimiz dinlemek ve az konuşmak'

Vatandaşlarla sohbet eden ve selfie çektiren Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinleyen Yıldırım, Karadeniz pidesi yedi. Kıraathaneye de giren Yıldırım, burada da bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sonrasında basına açıklamalarda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti: “Bugün bütün İstanbulluların cumasını tebrik ediyorum, cumaları mübarek olsun. Çok şükür insanlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların öneri ve düşüncelerini alıyoruz. Bizim görevimiz dinlemek. Daha çok dinlemek ve daha az konuşmak.”

MURAT AYDIN’A DESTEK İSTEDİ

Zeytinburnu’nda 20 yıl boyunca büyük başarılara imza atan Belediye Başkanı Murat Aydın’ın, bu sefer de Beykozlu hemşehrilere hizmet etmek için aday olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bütün Beykozlu hemşehri ve kardeşlerimizden, Murat Aydın kardeşimize destek istiyorum. Her zaman 20 yıllık tecrübeyle Beykoz’da çok güzel işleri yapacağına inanıyorum. Beykozlu değerli hemşehrilerimi Murat Aydın’a destek olurlarsa ve beni de unutmazlarsa memnun olurum” diye konuştu. Beykoz’da AK Nokta’yı ziyaret eden Yıldırım, burada da yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlara lokum ikram eden Yıldırım, *Beykoz, Murat Aydın’ı belediye başkanı yapacak mıyız? Yanında beni de unutmazsınız değil mi” dedi.