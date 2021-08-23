Görkemli kutlama! Birlikte katılacaklar

23 Ağustos 2021 Pazartesi 07:46 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 07:49

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek programla kutlanacak. Törene, 60 ülkeden büyükelçi de katılacak.

Bugün başlayan ve 26 Ağustos'a kadar Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenecek programlar kapsamında, atlı okçuluk, okçuluk, cirit atma, güreş ve geleneksel sporlar yapılacak. Kutlamalarda, yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, kökbörü gibi etkinlikler düzenlenecek, Anadolu'dan gelen ozanlar türkülerini söyleyecek. Yine, 12 ülkenin yemekleri etkinlik kapsamında sergilenecek.

ÇADIRLAR KURULDU

Malazgirt'te kutlamaların yapılacağı 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'na Sultan Otağı ile 16 çadır, Ahlat Millet Bahçesi'ne ise 1071 Sultan Alparslan Otağı ile 50 çadır kuruldu. Yazın serin kışın sıcak olma özelliği bulunan ve keçeden yapılan çadırlar, rengârenk süslemeleriyle dikkati çekiyor. Asırlarca yörede barınma amacıyla kullanılan ve bugüne ulaşan çadırların üzerindeki motifler, sahiplenmeyi, özgürlüğü ve kucaklaşmayı temsil ediyor.

AÇILIŞI YAPILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede 400 bin metrekare alana inşa edilen ve Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak. Ayrıca, burada kurulan çadırları gezecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük Türk ve İslam kabristanlığı olan Selçuklu kabristanlığını ziyaret edecek.

Diğer yıllardan farklı olarak 60 yakın ülkeden büyükelçi de Ahlat'taki kutlamalara katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu büyükelçilerle görüşmeler de gerçekleştirecek. Yine, birçok ülkeden bakanlar da kutlamalarda olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos'ta da Malazgirt'teki kutlamalara katılacak. Tarihi Milli Park'ta vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan'ın, 2023 ve 2071 hedeflerine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Programa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılabileceği belirtiliyor.

3 GÜNLÜK ZİYARET

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt programının ardından aynı gün Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. 2 gün sürecek ziyaretin ardından 28 Ağustos'ta da Karadağ'a geçmesi beklenen Erdoğan, önemli temaslarda bulunacak.