Görüntülere rağmen inkar

FETÖ’nün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü işgal girişimiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, göz göre göre yalan söyledi. Olay gecesi tankın içinden çıkan Aynacı’nın, darbe girişiminden haberdar olmadığına ilişkin ifadesi aynı davada yargılanan sanık ve tanık beyanlarıyla çürütüldü.

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Tankın içinden asker üniformasıyla çıkan Aynacı, darbe sanıklarından eski yarbay Osman Akkaya ile görüştüğünü belirterek “Saat 23.27’de Yarbay Osman Akkaya ile görüştüm, kendisine ‘Hava desteğine ihtiyacımız var’ beyanında bulunmadım. Hava desteği istemedim” iddiasında bulundu. Aynı davada yargılanan sanık eski askeri öğrenci Ahmet Gök ise “Mithat Aynacı, yanımıza gelir gelmez Yarbay Osman Akkaya’ya ‘Helikopterler nerede kaldı. Hava desteğine ihtiyacımız var’ dedi” şeklinde yaptığı savunma ile Aynacı’nın yalanlarını ortaya çıkardı.

‘HABERİM YOKTU’

Darbecileri vazgeçirmek için tanka bindiğini söyleyen Aynacı, ByLock kullanıcısı olduğunu ve üzerinden çıkan 1 ABD doları da kabul etmeyerek, inkarını sürdürdü. Davanın iddianamesinde firari eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Osman Akkaya’yı telefon ile arayarak Aynacı’nın kendisine yardımcı olacağını söylediği tespitine yer verilmişti.

Bu tespiti de inkar eden Aynacı, savunmasında “Osman Akkaya’yı daha önce tanımıyordum, kendisine telefonumu kim verdi bilmiyorum. Osman Akkaya beni aradı. Bir süre müzakere ettik. Osman Akkaya, bana askerin ayrılacağını söyledi. Herhangi bir darbe toplantısına katılmadım. Darbeyi içine girdiğim ZPT’de öğrendim. Darbe yapılacağından haberim yoktu” iddiasında bulundu.

Kritik isim Karakuş yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen’le yakın akrabalık ilişkisi bulunan ve firari konumundaki eski emniyet müdürü Osman Karakuş ile Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın sağ kolu Zahide Üner, Muğla Dalaman Havalimanı’nda yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu bulnan firari Karakuş ile Üner, polis ekiplerince Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zahide Üner’in üzerinde 100 bin TL ele geçirildi.