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Politika

Görüntüleri Bakan Soylu paylaştı: Videodaki şahsı tanıdınız mı Kılıçdaroğlu?

Mersin'de polisevine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP'nin eş başkanı olduğu ortaya çıktı. Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'PKK/KCK Terör Örgütü tutkunu, aşağıda videodaki şahsı tanıdınız mı Sayın Kılıçdaroğlu?' diye sordu.

9 Aralık 2022 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Görüntüleri Bakan Soylu paylaştı: Videodaki şahsı tanıdınız mı Kılıçdaroğlu?
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Mersin'de polisevine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP'nin eş başkanı olduğu belirlendi. Bedrettin Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Bedrettin Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaştı.

"TANIDINIZ MI KILIÇDAROĞLU?"

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK/KCK Terör Örgütü tutkunu, aşağıda videodaki şahsı tanıdınız mı Sayın Kılıçdaroğlu?

Bu konuyla ilgili bir arzunuz, talimatınız var mı?"

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine gerçekleşen PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Bedrettin Gündeş ve belediye personeli 18 kişi gözaltına alındı. Bedrettin Gündeş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından tutuklandı.

  • Mersin
  • Bedrettin Gündeş
  • PKK/KCK

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