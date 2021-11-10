Görüşme 2 saat sürdü! Karamollaoğlu'ndan açıklama

DHA 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:16 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:16

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME 2 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.