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Politika

Görüşme 2 saat sürdü! Karamollaoğlu'ndan açıklama

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı 2 saat 20 dakika süren görüşmeye ilişkin 'Dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Çok dostane, güzel bir görüşme oldu' dedi.

DHA10 Kasım 2021 Çarşamba 18:16 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:16
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME 2 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

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