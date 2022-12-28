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Politika

Görüşme sonrası Akşener'den ilk açıklama: Saygısızlık yapıldı bana

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin ilk kez konuştu. Akşener, görüşmede yaşanan gerginliği ele aldıklarını belirtti. Akşener, 'Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana.' dedi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
Görüşme sonrası Akşener'den ilk açıklama: Saygısızlık yapıldı bana
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası İYİ Parti ve CHP arasında yaşanan tartışmalar dün Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun bir araya geldiği toplantıda ana gündem maddesi oldu. Akşener görüşmeye ilişkin ilk açıklamayı gazeteci Murat Yetkin'e yaptı.

'SAYGISIZLIK YAPILDI'

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Akşener, "İmamoğlu'nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener'in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine "kayyım atanması" yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana" ifadelerini kullandı.

'ALTILI MASADA KONUŞACAĞIZ'

Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalara ise, "Onu Altılı Masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk; onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı" dedi.

Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve başörtüsü konusundaki Anayasa Değişikliği sorularını yanıtlamadı.

AKŞENER, TERÖR SORUŞTURMASINI 'KAYYUM ADIMI' OLARAK NİTELENDİRİYOR AMA...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör soruşturmasını 'kayyum adımı' olarak değerlendiriyor ama bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması bu soruşturmanın yerinde olduğunu gösteriyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün düzenlendiği basın toplantısında, "Kurduğumuz değerlendirme komisyonu sonrası terörle ilişkili ve iltisaklı 46 kişiyi, farklı suç ve arşiv araştırmaları nedeniyle 53 kişiyi işten çıkardık." ifadelerini kullandı.

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