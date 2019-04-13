Göz göre göre yalan söyledi

Parti yöneticileri sayımı AK Parti ve MHP’nin yavaşlattığı iftirasını atarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu da yalanı meydanlara taşıdı. İmamoğlu, Beylikdüzü’nde milletin gözünün içine baka baka şu yalanı söyledi: Bir ilçenin seçimi bitirilmez mi? İlçe Seçim Kurulu hakimi, kurul kuruyor, AK Parti veya MHP üye vermiyor. Ayıptır, neden bitirmek istemiyorsunuz. Niyetiniz ne. YSK, bunu birleştirerek neyi tartışacak. Değersiz buluyorsa, birleştirip reddecekse bilemem.