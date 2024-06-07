Gözündeki morluk dikkatlerden kaçmadı! Terörist Gülen yeniden ortaya çıktı

Kimi öldü dedi. Kimi örgüt içindeki hizipler arasındaki mücadele çerçevesinde kaçırıldı. Hatta muhalif medya tarafından Gülen uçakla getiriliyor şeklinde haberler bile yapıldı. Yeğen Ebuseleme Gülen'in açıklamalarıyla başlayan elebaşının Gülen'in akıbetine ilişkin yeni bir gelişme yaşanıyor.

GÖRÜNTÜLER DE SORULARI BİTİREMEDİ

Örgütün militan gazetecileri elebaşı Gülen'le buluşturuldu. Bu buluşmanın görüntüleri yayınlandı. Ancak bu yeni gelişmeyle birlikte eski soruların yerini yeni sorular aldı.

Ebuseleme Gülen'in açıklamaları örgüt içi bir takım anlaşmazlıkları ve dağılma emarelerini gün yüzüne çıkardı. Elebaşı Gülen'in ölmüş olabilme ihtimalinin yarattığı puslu ortamı yayınlanan fotoğraflar gidermedi. Bu tabanının da örgüte inancının kalmadığının bir göstergesi. Aslında videolu görüntü ihtiyacının da sebebi bu.

Görüntülerde elebaşı, Metin Yıkar, Abdülhamit Bilici ve Adem Yavuz Arslan'la bir sohbet esnasında. Görüntülerde kahvesini yudumladığı ve yatar değil oturur pozisyonda olduğu gözlemleniyor. Bu iştahını ve el/göz koordinasyonun yitirmediğini gösteriyor. Ancak işte bu hiç bir soruya yanıt vermemesini, yani sağlığının konuşacak pozisyonda olmadığının açıklamasını şüpheli hale getiriyor.

ELEBAŞI GÜLEN DÖVÜLDÜ İDDİASI

Görüntülerdeki en dikkat çekici tarafsa yüzündeki özellikle sağ gözündeki deformasyon. Bunların şeker hastalığına ilişkin yara izleri olduğu iddiası dile getiriliyor. Ama başka bir iddia ise onu Pensilvanya'daki karargahından başka bir konuta kaçıran hizip tarafından dövüldüğü iddiası.

KONUT DEĞİŞİKLİĞİNİN MANTIKLI AÇIKLAMASI YOK

Açıklığa kavuşması gereken başka bir ayrıntı ise sağlık sorunu nedeniyle yapılan konut değişikliği açıklamasının yeterince güvenilir olmaması. Çünkü Pensilvanya'daki malikane tam teşekküllü bir hastaneye dönüştürülmüştü. Bu yeni konut sağlık problemleri ciddileşen elebaşı için neden daha yeterli olsun? FBI ve CIA tarafından izlenen ve korunan aşırı güvenlik önlemleri içindeki malikaneden yapılan bu transferin mantıklı bir açıklaması yok.

Ama transferin uzun süre önce planlandığı anlaşılıyor. Çünkü yeni konutun Gülen'e özel hazırlandığı, tıpkı eski malikanedeki gibi hazırlandığı ortada. Dikkat çekici başka bir tarafsa iklim ve bitki örtüsünün Pensilvanya'dakine benzer oluşu. Yani bir hava değişiminden bahsetmek zor bu yeni konutun tek farkı elbaşının çok daha az insanla temas halinde olacak olması.

ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMADA KOZ İHTİMALİ

FETÖ'nün sözde gazetecileriyle buluşturulan Gülen'in örgüt içi hesaplaşmada hizipler tarafından koz olarak kullanılma ihtimali kuvvetleniyor birileri bu örgüt içi satranç oyununda şahı elinde tutarak oyuna yön vermeye çalışıyor gibi. Gülen'in günleri sayılı, ölüsünü elinde tutan ve herkesten önce bilen sonrasında yaşanacak kaos dönemine 1-0 önde başlayabilir.