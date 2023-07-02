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Politika

Gözler Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğine çevrildi: Yunan basını yakın takipte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz dönemindeki yoğun diplomasi trafiği Yunan basınının gündemindeydi. 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi dünya gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımlara çevirdi.

2 Temmuz 2023 Pazar 14:42 - Güncelleme:
Gözler Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğine çevrildi: Yunan basını yakın takipte
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28 Mayıs'taki Seçim zaferi sonrası dünya basını gözlerini ülkemizdeki yeni döneme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımlara çevirdi.

Yunan haber ajansı ERT, 'Uluslararası maraton: Erdoğan için sıcak diplomatik yaz' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın 3 ziyaretini mercek altına aldı.

EN MERAK EDİLEN DURAK

Başkan Erdoğan'ın yoğun programı içerisinde komşuda da en çok merak edilen durak 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi oldu.

Batılı yetkililer, Vilnius zirvesinde İsveç'i Blok'a resmen kabul etmeyi umuyorlardı .Ancak Pazartesi günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılarak gerçekleştirilen provokasyon tansiyonu yeniden yükseltti ve İskandinav ülkesinin askeri ittifaka hızlı bir şekilde katılma şansını gölgeledi.

6 TEMMUZ'DA NATO KARARGAHINDA KRİTİK TOPLANTI

ERT News da Başkan Erdoğan'ın çirkin provokasyona sert tepki gösterdiğini, İsveç için sürecin zorlaştığına vurgu yaptı ve Vilnius zirvesi öncesi 6 Temmuz'da Brüksel'deki NATO karargahında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının, istihbarat başkanlarının bir araya geleceğini hatırlattı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta İsveç'in NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna'daki savaş hakkında görüşmek üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacağını açıkladı. Görüşme, Türkiye ve İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantının hemen öncesinde, 5 Temmuz'da gerçekleşecek.

SIRADA KÖRFEZ ÜLKELERİ VAR

ERT News, Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda başta Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez ülkelerini ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti ve Başkan Erdoğan'ın bayram süresi boyunca başta Afrika ve Arap ülkeleri olmak üzere İslam dünyasının hemen hemen tüm liderleriyle temasa geçtiğini ve iyi dileklerini ilettiğini vurguladı.

EYLÜL'DE ABD ZİYARETİ

Yunan basın organı, son olarak Başkan Erdoğan'ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceğini hatırlattı ve Başkan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulacağını belirtti.

TÜM GÖZLER ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Liberal gazetesi de Vilnius'daki İsveç pazarlığının çetin geçeceğini öne sürerek Batı'da tüm gözlerin Başkan Erdoğan'a çevrildiğini vurguladı.

VİLNİUS zirvesinin Ankara'nın Batı ve Yunanistan ile olan ilişkilerini belirleyeceğini öne süren yazar, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in dün yaptığı 'Türkiye müttefikimiz olmalı' çağrısına dikkat çekti.

NATO, Avrupa Birliği ve Berlin hükümetinin AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden kurulması için bir yol aradığına dikkat çeken yazar, AB-Türkiye ilişkilerindeki yeni çerçevenin Yunan-Türk ilişkilerine yönelik beklenti oluşturduğunu belirtti.

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