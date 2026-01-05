İSTANBUL 16°C / 10°C
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde! Gazze, Suriye ve Venezuela konuları masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum, Rusya-Ukrayna barışı için yürütülen çalışmalar ve Venezuela'daki süreç ele alınacak.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü "Benim liderlerle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve 'Gönüllüler Konferansı' adı altında olacak ve benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna, Filistin'i de görüşme fırsatını bulacağız" demişti.

ERDOĞAN SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

