Gözler kabine toplantısında! Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

01 Mart 2021 Pazartesi 08:28 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 08:28

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda vaka sayısı düşük illerde kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili karar verilecek. Alınacak kararda illerin risk durumu göz önüne alınacak. Toplantıda sokağa çıkma yasaklarının kısaltılması da konuşulan konular arasında olacak. Erdoğan, Bilim Kurulu'nun belirlediği kriterler çerçevesinde "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirleri açıklayacak. Ayrıca, yüz yüze eğitime geçiş konusu da toplantıda konuşulan başlıklar arasında yer alacak.

Uzun süredir devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin karar da bu toplantıda verilecek.

HAFTA SONU BİTEBİLİR

Vaka sayısının düştüğü illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde mevcut yasakların ise devam edebileceği belirtiliyor.

YARIN AÇIKLANIYOR! İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı, Başkan Erdoğan tarafından yarın açıklanacak. Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde sunulacak yeni yargı paketleriyle plan kapsamındaki faaliyetler yasalaşacak, yeni uygulamalar devreye girecek.

Bugüne kadar üç paket ve idari düzenlenmelerle belgedeki faaliyetlerin yaklaşık yüzde 50'si hayata geçirildi.