14 Aralık 2020 Pazartesi 08:02 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:03

Başkan Erdoğan'ın zarara uğrayan esnaf için söylediği, “Kira düzenlemesi yapacağız” sözleri dikkatleri kabine toplantısına çevirdi. Kiralarla birlikte faturalarla ilgili de müjde bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kabinede kiralarla ilgili düzenlemeleri ele alacağız” sözlerinin ardından esnafın gözü bugünkü toplantıya çevrildi. Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Erdoğan, “Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

SADECE KİRA DEĞİL

Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmiş, taleplerde bulunmuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir çok esnaf dükkanını açamazken açanlar da kısıtlı bir şekilde işlerini yürütmeye çalışıyor.

Ancak kiralar ve faturalar işlemeye devam ediyor. İki bakanlığın bununla ilgili çalışmaları var.

KAYBA GÖRE DESTEK

Esnafın bu süreçte yaşadığı gelir kaybına göre destek verilebileceği ifade ediliyor. Esnafa sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği de değerlendiriliyor.

KAMU DA KATILACAK

Toplantıda kamuda kiracı konumda olan esnafın durumu da değerlendirilecek. Bu esnafın da yine kiralarını daha ileri bir tarihte ödemeleri veya hibe verilmesi yönünde talepler var.

BELEDİYELER DEVREDE

Alınan bilgiye göre hizmet sektöründe ciro kaybına ve kira sözleşmesine bakılacak ve belli bir oranda vergi ve SSK alacağından düşülecek. Ayrıca belediyelerin kiracısı olan ve ciro kaybı yaşayan esnaftan nisan ayına kadar kira almaması da gündemde. Hatta bazı belediyeler bu uygulamaya şimdiden başladı. Hükümet ilk dalganın yaşandığı nisan ayında da kiralarla ilgili bir düzenleme yapmış ve kira ödeyemeyen esnafı korumak için 4 ay sözleşme fesih yasağı getirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kira düzenlemesini de içeren destek paketi bugün kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

AVRUPA’DA YÜZDE 70 ŞARTI

Avrupa Birliği üyesi İtalya, Fransa ve Almanya’da da pandemi tedbirleri kapsamında kapanan işyerleri için kira yardımı uygulaması var. Bu ülkelerde kira yardımı, ciroda yüzde 70’ten fazla kayıp yaşayan işletmelere veriliyor.

PALANDÖKEN: KABİNE TOPLANTISINDAN UMUTLUYUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile telekonferans yöntemi ile görüştüklerini anlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken kabine toplantısından umutlu olduklarını söyledi. AKŞAM’a konuşan Palandöken “Bakanlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, pandemi sürecinde esnafı rahatlatacak önerilerimizi sunduk. Kapalı işletmelerimizin kiralarıyla ilgili olarak destek istedik. Kredilerin ötelenmesini de talep ettik. Esnafımızın yanında çalıştırdığı kişiler destek alıyor, işyeri sahiplerinin de bu şekilde desteklenmesini talep ettik” dedi.

EN İYİ DESTEK 1 YIL GERİ ÖDEMESİZ FİNANSMAN

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer şu anda AVM’lerde yeme içme alanlarından kira alınmadığını hatırlatarak, “Tabii AVM’lerin dışındaki kafe ve restoranların da desteğe ihtiyacı var. Burada yaptırım şeklinde değil ama yine tavsiye kararı şeklinde, mal sahiplerine kiracılarından kiralarının yüzde 50’sini alması söz konusu olabilir. Diğer yandan şu anda devletin esnafa sağlayacağı en faydalı destek, en az 1 yıl ödemesiz, düşük faizli finansman olur. Sınırlı kaynakla maksimum fayda bu şekilde sağlanır diye düşünüyorum” dedi.