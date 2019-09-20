Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Evlat nöbeti tutan annelerin oturma eylemi 17’nci gününde de sürüyor. Hacire Akar ile başlayan evlat nöbetindeki aile sayısı 43’e yükseldi. Muş’tan gelen acılı baba Halit Altun, oğlu Muhsin Altun’un üniversite okuduğu sırada Kobani’ye kaçırıldığını söyledi. Oğlu Muhsin için eyleme katılan Halit Altun, 2 yıl boyunca çocuğunu aradığını belirterek en son Suriye’nin Kobani kentinde olduğunu duyduğunu söyledi. Oğlunun terör örgütüne katılmasında HDP’yi sorumlu tutun Altun, “Ben çocuğumu istiyorum başka bir şey istediğim yok. Çocuğumu selametle bana teslim etsinler. Bir oğlum da şu an Ankara’da asker. Ben devletime, milletime, vatanıma ve bayrağıma sadığım. İnönü Üniversitesi’nde okuyordu, haber aldık ki çocuğumu götürmüşler, duyduğum kadarıyla Kobani’ye götürmüşler. Gitmediğim yer de kalmadı. 2 yıl boyunca evimde kalmadım, bütün varlığımı sarf ettim ama çocuğumun izine rastlamadım. Okul okuyordu, HDP ile ne işi olurdu. Ben bu ailelerin eylemini duyunca katılmaya karar verdim. Bu konuda HDP’yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımız götürüyorlar kendi çocuklarını niye götürmüyorlar. Kendi çocuklarını farklı yerlerde farklı okullarda okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa sürüklüyorlar, götürüyorlar” dedi.

18 YAŞINDA KAÇIRILDI

Diyarbakır’dan gelen Şirin Sungur, 2015’te bayram izni dönüşü terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Süleyman Sungur için eyleme katıldı. Muş’tan gelen anne İkram Gürtürk, Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlu Musa’nın 5 yıl önce liseye gittiği dönemde 18 yaşındayken kaçırıldığını söyledi. Oğlundan haber alamadıklarını belirten Gürtürk, mağdur olduklarını, oğlunu geri istediklerini kaydetti.

OĞLUM GERİ GEL

Kalp krizi geçiren eşinin hasta, kendisinin de gözlerinde rahatsızlık olduğunu ifade eden Gürtürk, şöyle konuştu: “Oğlumuzu istiyoruz, oğlumuzu getirsinler. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Eğer oğlum bizi görüyorsa geri gelsin. Çok fakiriz, ciğerimiz yanıyor. Oğlum okul okuyordu, onu kandırıp götürdüler. Artık hiçbir annenin yüreği yanmasın. İnsan evladının eksikliğine dayanamıyor. Beş yıldır gözümüzde yaş kalmadı. Ben oğlumu PKK’dan istiyorum. Huzur olsun, bütün annelerin çocukları gelsin, bizimki de gelsin. Yolunu gözlüyoruz, dayanamıyoruz, uykusuzuz. Bizler anneyiz, yüreğimiz paramparça olmuş. Artık dayanacak gücümüz kalmadı.”

GELİN TESLİM OLUN

Muş’un Varto ilçesinden oğlu Onur için oturma eylemine katılan anne Selma Han da oğlunun Türkiye dönmesini isteyerek, “Son olarak geçen yıl oğlumla görüştüm, şu anda Suriye’de. Her nerede olursa olsun, gelsin teslim olsun. İran’da, Irak’ta, Suriye’de nerede olursa olsun gelsin teslim olsun”dedi.

KOBANİ’YE GÖTÜRDÜLER

İstanbul’da yaşayan Cabir Taş, yaklaşık 4 yıl önce 14 yaşındaki kızı Ece’nin çalıştığı tekstil atölyesinden öğle molasında çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi. ‘Kobani’ye götürüldüğünden şüpheleniyorum. O zamandan beri hiçbir haberi alamadım’ ifadelerini kullanan Taş, 4 yıldır sadece yüreğinin yandığını dile getirdi. Taş, kızının arkadaşlarından onun Kobani’ye kaçırıldığını öğrendiğini, bunun üzerine üç kez gittiği Kobani’de kızını göremediğini ifade ederek, televizyonda izlediği oturma eylemi yapan ailelerle aynı acıyı yaşadığı için Diyarbakır’a gelmeye karar verdiğini belirtti.