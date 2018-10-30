Güçlü Türkiye'nin zafer anıtı
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet’in 95. yıl dönümünde 2023 hedefinin en büyük projesi İstanbul Havalimanı’nı hizmete açtı, “60 ülke ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlayan havalimanı dünyanın transit merkezi olacak” dedi.
- KEMAL GÜMÜŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük ve en modern havalimanının ilk faz açılışını gerçekleştirdi. Bugün iki mutluluğun birden yaşandığını vurgulayan Erdoğan “İstanbul Havalimanı’mızın açılışını kıymetli dostlarımızla yapıyoruz” dedi. İstanbul’un dünyanın en değerli markasıolduğunu belirten Erdoğan “Bu İstanbul şehri ki ona paha biçilmez, öyle bir incidir ki iki deniz arasında yeridir dünyada güneş ile tartılsa.... Paha biçilmez bu şehre böylesine yaptığımız eser. Adını İstanbul olarak açıklıyoruz” ifadesini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti: “Atatürk Havalimanı’nın faaliyet dışındaki alanları ‘millet bahçesi’ olarak açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da İstanbulumuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı ve burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Bugün finansmanından inşaatına kadar bu dev projeyi tamamladık.”
Projenin teknik ayrınları hakkında da bilgi veren Erdoğan “Önümüzdeki 10 yıl boyunca havalimanımız büyümeye devam edecektir. Çevreci tabiat dostu proje olan havalimanımız için 120 bin kişi görev yapmaktadır. Son teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Pek çok yeniliğe imza atılacaktır” dedi.
ÜLKEMİZİN YÜZ AKI
Erdoğan, projenin mimari, işletme, inşaat ve finansmanı ile ülkemizin yüz akı, dünyada örnek olacağını bildirerek şunları söyledi: “Kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, taşeronlara, mimarından mühendisine, işçisine teşekkür ediyorum. Değerli misafirler coğrafi olarak İstanbul tarih boyunca stratejik konumda yer almıştır. İstanbul Havalimanı ile en önemli transit merkezi olmuştur. 60 ülkeyi 20 trilyonluk ekonomileri birbirine bağlıyor. Bu havalimanı ile kilit yolu daha da ileriye taşıyoruz. Sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız büyük bir hizmet olarak görüyoruz.
HAVA SAHASINA YENİ DÜZENLEME
Teknoloji alanındaki öncülüğü ile akıllı havalimanı olarak faaliyet gösterecektir. Avrupa hava sahasının yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Uçuşların güzergahı büyük ölçüde değişecektir. Ülkemizde inşa edilmesi tesadüfi değildir. Türkiye eğitimden sağlığa her alanda dev yatırımlarla kendisini bu geleceğe hazırlamıştır. Bu başarılara son 5 yılda yaşadığımız nice provokasyona, nice tuzağa ve nice saldırıya rağmen imzayı attık. Geleceğine güven ve ümitle bakan bir Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını, hedeflerimizle oluşturuyoruz. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, refahın sembolü haline gelmeye de kararlıdır.”
GÜNÜN HATIRASINA BİNİŞ KARTI ALDILAR
Erdoğan, “Can” uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti. Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinde bilgi aldı. Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı. Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan’a, günün anısına biniş kartı verdi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına geçtikten sonra davetlileri selamladı.
BAŞKAN CAN UÇAĞI İLE GELDİ
Başkan Erdoğan’ı taşıyan özel uçak “CAN”, saat 16.25’te açılışı yapılacak havalimanına indi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.
DÜNYA ŞAHİT OLDU
Açılışa, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ile İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan katıldı.
Medeniyet tarihine geçecek bir eserdir
TBMM Başkanı Binali Yıldırım bugün iki mutluluğun birden yaşandığını belirterek “95. yılında Cumhuriyet’in şanına yakışan bu eser ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun. Liderlik eden Recep Tayyip Erdoğan’a milletim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. İnşaatına, planlanmasına kadar her etabında Bakan ve Başbakan olarak yer aldığını kaydeden Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Erdoğan’a “Milletimizin adını medeniyet tarihine yazan bir eser meydana getirdiniz” diye seslenen Yıldırım, “Bu eser istikbalimizin güneşi oluyor. Bu havalimanı hedeflerimizi gerçeğe dönüştüren bir eser olarak bugün burada karşımızda duruyor. Ülkemiz yeni eserlerle çağı yakalamaya devam edecek” diye konuştu.
NOTLAR:
SADECE HAVALİMANI DEĞİL ZAFER ANITIDIR
Havalimanı güzergahındaki yolların çevresinde ve terminal içinde Türk bayrakları, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu afişlerin yer aldığı görüldü. Erdoğan’ın “Bu sadece bir havalimanı değil, bir zafer anıtıdır” sözünün yer aldığı panolar da havalimanının çeşitli noktalarına yerleştirildi. “İstanbul’un yeni, dünyanın en büyük havalimanı hizmetinizde” ve “Yeni Havalimanı’mız vatana, millete hayırlı olsun” yazılı afişler de havalimanı içi ve çevresine asıldı. Platform önüne katılımcı ülke bayrakları da konuldu. Havalimanı girişinde Türkçe ve İngilizce “İstanbul Havalimanı” ile birçok dilde “Evinize Hoş Geldiniz” yazıları dikkati çekti.
İLK SEFER YARIN ANKARA'YA
İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim’de Ankara, 1 Kasım’da Antalya, 2 Kasım’da İzmir’e ilk uçuşu gerçekleştirecek. İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım’da KKTC ve 8 Kasım’da Azerbaycan’a yapılacak. Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilecek.
Terminal binasının tavanı Peygamber Efendimizin doğumu ve İslam’ı sembolize eden 571 hilal figürünü yansıyacak şekilde tasarlandı.
Türk yıldızları
Açılışa, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları da büyük ilgi gösterdi. Medya kuruluşları, geniş haberci kadrosuyla açılışı takip ediyor. Gün boyunca yayınlar yapan basın kuruluşları, havalimanıyla ilgili yapım sürecini, açılışa ilişkin bilgileri izleyicilere aktardı. Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli de açılışa katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de tören alanında hazır bulundu. Açılış öncesinde Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi. Türk yıldızlarının terminaldeki gösterileri de konuklar tarafından ilgiyle izlendi.
KENT SEMALARINDA 11 SAAT YASAK
İstanbul hava sahasında dün 11 saatliğine uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda dün 13:00 ile 23:59 saatleri arasında helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) trafiklerin de aralarında olduğu görevli olmayan devlet ve sivil hava araçları trafiklerinin bölgeye yaklaşması, girişi ve kalkışı yasaklandı.
Yüzleri tanıyacak!
İstanbul Yeni Havalimanı, Airbus A380 ve Boeing 747-8 gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği bir terminale sahip. Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan ‘nesneler’ gibi son teknolojilerle donatıldı. Havalimanının güvenliği 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanacak. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden idare edilecek.
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