Güçlü Türkiye'nin zafer anıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük ve en modern havalimanının ilk faz açılışını gerçekleştirdi. Bugün iki mutluluğun birden yaşandığını vurgulayan Erdoğan “İstanbul Havalimanı’mızın açılışını kıymetli dostlarımızla yapıyoruz” dedi. İstanbul’un dünyanın en değerli markasıolduğunu belirten Erdoğan “Bu İstanbul şehri ki ona paha biçilmez, öyle bir incidir ki iki deniz arasında yeridir dünyada güneş ile tartılsa.... Paha biçilmez bu şehre böylesine yaptığımız eser. Adını İstanbul olarak açıklıyoruz” ifadesini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti: “Atatürk Havalimanı’nın faaliyet dışındaki alanları ‘millet bahçesi’ olarak açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da İstanbulumuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı ve burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Bugün finansmanından inşaatına kadar bu dev projeyi tamamladık.”

Projenin teknik ayrınları hakkında da bilgi veren Erdoğan “Önümüzdeki 10 yıl boyunca havalimanımız büyümeye devam edecektir. Çevreci tabiat dostu proje olan havalimanımız için 120 bin kişi görev yapmaktadır. Son teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Pek çok yeniliğe imza atılacaktır” dedi.

ÜLKEMİZİN YÜZ AKI

Erdoğan, projenin mimari, işletme, inşaat ve finansmanı ile ülkemizin yüz akı, dünyada örnek olacağını bildirerek şunları söyledi: “Kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, taşeronlara, mimarından mühendisine, işçisine teşekkür ediyorum. Değerli misafirler coğrafi olarak İstanbul tarih boyunca stratejik konumda yer almıştır. İstanbul Havalimanı ile en önemli transit merkezi olmuştur. 60 ülkeyi 20 trilyonluk ekonomileri birbirine bağlıyor. Bu havalimanı ile kilit yolu daha da ileriye taşıyoruz. Sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız büyük bir hizmet olarak görüyoruz.

HAVA SAHASINA YENİ DÜZENLEME

Teknoloji alanındaki öncülüğü ile akıllı havalimanı olarak faaliyet gösterecektir. Avrupa hava sahasının yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Uçuşların güzergahı büyük ölçüde değişecektir. Ülkemizde inşa edilmesi tesadüfi değildir. Türkiye eğitimden sağlığa her alanda dev yatırımlarla kendisini bu geleceğe hazırlamıştır. Bu başarılara son 5 yılda yaşadığımız nice provokasyona, nice tuzağa ve nice saldırıya rağmen imzayı attık. Geleceğine güven ve ümitle bakan bir Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını, hedeflerimizle oluşturuyoruz. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, refahın sembolü haline gelmeye de kararlıdır.”