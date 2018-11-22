Gül: Azerbaycan ile iş birliğini geliştireceğiz 

Konferansta yaptığı konuşmada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan ve Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğunu belirterek, özellikle Kafkasya’da barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için iki arasındaki dayanışmanın tartışılmaz öneme sahip olduğunu kaydetti.Gül, Türkiye’nin, Azerbaycan ile ilişkilerinin her alanda karşılıklı anlayış, iş birliği ve ortak yarar temelinde geliştirilmesine önem verdiğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan’ın gücünü ortak tarih ve kültür birliğinden alan sıkı bağlarla birbirine kenetlendiğini vurgulayan Gül, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel konulardaki iş birliğini artırarak sürdürmeyi istediklerini dile getirdi.

128 ADAYA EĞİTİM

Bakan Gül “Türkiye, her alanda Azerbaycan ile ilişkilerinin karşılıklı anlayış, iş birliği ve ortak yarar temelinde geliştirilmesine önem vermektedir. Adli konulardaki iş birliğimizi de bu iyi ilişiklerin önemli bir boyutu olarak görüyor ve geliştirme irademizi ifade ediyoruz” dedi. Gül, Türkiye Adalet Akademisi ve Azerbaycan Yargı Kurumları arasındaki iş birliğiyle, Azerbaycan Adalet Akademisinde eğitim gören 128 adayın 2017’de 4 grup halinde Türkiye’de 10 günlük “İnsan Hakları ve Mahkeme Yönetimi” eğitimi aldığını hatırlattı. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine ilişkin de Gül, Azerbaycan başta olmak üzere, bu süreçte Türkiye’nin yanında duran, demokrasiye, demokratik kurumlara, seçilmiş hükümete desteklerini sunan dost ülkelere teşekkürlerini iletti.