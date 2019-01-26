Gül: Geleceğe emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz

Gül “Herkesin özgürlük, adalet ve hürriyetten nasibini tam olarak aldığı bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Eksikliklerimizi telafi ederek daha güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Gaziantep’te sergilenen milli mücadele kahramanlığının, Türkiye’nin aziz topraklarının kurtuluşunun en büyük meşalesi olduğunu aktaran Bakan Abdulhamit Gül, “Gazi Mustafa Kemal’in 86 yıl önce gazi şehirde yaptığı hitabında da dediği gibi ‘Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem, onlar sadece Antep’i değil bütün Türkiye’yi kurtardılar.’ Gaziantep, her zaman birliğini, beraberliğini koruyarak bütün Türkiye’ye örnek olmuştur” diye konuştu.