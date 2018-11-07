Gül: Kimse lekelenmedi

Anayasanın 38. maddesinde temel bir kural olarak yer bulan masumiyet karinesinin, en başta soruşturma ve kovuşturma makamlarının, suçluluk konusunda bir ön yargıyla hareket etmemesi anlamını taşıdığını aktaran Gül şunları söyledi: Bu ilkeyle suçluluk konusundaki değerlendirme, kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla doğrulanma şartına bağlandı.

BİNLERCE KİŞİ RAHATLADI

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar toplam 30 bin 609 soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Aslında soyut, asılsız, temelsiz ihbarlarla bu kişiler lekelenecekti ama getirdiğimiz düzenlemeyle 30 bin 609 kişi lekelenmedi. Bu kişiler evine, iş yerine, şüpheli sıfatı aldığı için bir polis, kolluk gitmedi, savcının huzuruna çıkmadı. İnsan haysiyetinin, onurunun temel bir hak olduğu ve devletin bu onuru koruması görevinden hareketle çok önemli bir reform ortaya konmuştur. Aksi takdirde bu ilke olmasaydı, ‘Şu terör örgütüne iltisaklı, şu fiili yaptı, şu suçu işledi’ diye, şahsi husumetlerle, farklı saiklerle haksız isnatlara vatandaşlarımız muhatap kalacaktı. Bir kişinin bile haksız yere savcı önüne çıkmaması, şüpheli sıfatını almaması, adaletin sağlanması dünyada her şeyden daha kıymetlidir, değerlidir.