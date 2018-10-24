Gül: Savcılık iade sürecini işletebilir 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye’den ayrılan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi’nin iadesine ilişkin Bakan Gül “Savcılık bu konuda, delillerle ilgili, kuvvetli şüphe ya da bulgu üzerine bir ihtiyaç görürse, kanaat getirirse, karar verirse, bu konuda elbette savcılık iade sürecini işletebilir. Savcılığın kendi takdirinde olan bir konudur” dedi. Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den iadesinin istendiğini ancak taleplerin neticelendirilmediğini ifade etti. “Hukuk her şeyin üstündedir. Sunduğumuz deliller çerçevesinde de ABD’den olumlu bir netice bekliyoruz” diyen Gül, Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yla ilgili de haksız bir yargılama olduğunun ABD’ye iletildiğini, bu konuyla ilgili taleplerin bulunduğunu, sürecin takip edileceğini bildirdi.