Gül: Türkiye evrensel bir ülke olmuştur 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımıyla Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin 2023 Projeksiyonları’ konulu söyleşi yapıldı.

YERLİ VE MİLLİ ÜLKE

Açılış konuşmasını yapan Gül, Türkiye’nin geçmişte birileri tarafından emir alan ve yönetilen ülke haline getirildiğini belirtti. Gelinen süreçte durumun tersine döndüğünü söyleyen Gül “Türkiye artık yön verilen değil, tüm dünyaya yön veren, adalet duygusuyla, misafir ettiğimiz mültecilere kucak açış şeklimizle, ekonomide kendi ayakları üzerinde duran yerli ve milli, evrensel bir ülke olmuştur” ifadesini kullandı. Öğrencilere seslenen Gül şunları söyledi: Sizler artık şunu düşünmelisiniz, ‘Gaziantep Üniversitesi’nden mezun olup üreten, ülkeye değer katan, ülkeyi yönetecek, ülkeyi daha ileriye taşıyan bir birey olmak için neler yapmalıyım’ Sizlerden tek isteğimiz bu. Devlet ve hükümet olarak sizlere, üniversitelerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Büyük fotoğrafı görerek Türkiye’nin emin ellerde olduğunu bilin. Program, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Türkiye’nin 2023 Projeksiyonları’ konulu söyleşisi ile devam etti.