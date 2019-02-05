FETÖ'nün elebaşı Gülen, CHP’nin adayını CHP’den önce biliyor

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu imzasıyla 4 Şubat’ta piyasaya çıkan Metastaz kitabı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Gülen’in, CHP Parti Meclisi daha kararını vermeden 2 ay önce CHP’nin 2014 yılı seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa Sarıgül olduğunu bildiğini gösterdi.

FETÖ elebaşı Gülen’in Samanyolu Yayın Kurulu başkanı Hidayet Karaca ile 25 Ekim 2013 tarihli görüşmesini okuyuculara aktaran Metastaz kitabı, Gülen’in hem toplumdan hem de CHP örgütünden önce, CHP’nin adayının kim olacağını bildiğini ortaya koydu.

Metastaz’da aktarılana göre, söz konusu konuşmada Karaca, FETÖ elebaşı Gülen’e şunları söylüyordu:

“Aydın Ayaydın geldi. O Genel Başkan Yardımcısı CHP’de. Selam ve hürmetlerini iletti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ve ayrıca Mustafa Sarıgül’ün adaylığı ile ilgili ‘Sarıgül başvurusunu yaptı, Genel Başkan’ın cebinde’ dedi. ‘Aydın 3’ünde de adaylığı parti meclisine gelecek, kabul edilecek. Adaylığı kesin’ dedi. ‘Gürsel Tekin değil’ dedi. ‘Kesinlikle Mustafa Sarıgül İstanbul adayı olacak’ dedi. ‘Bir problem yok’ dedi. Böyle bir bilgi söyledi konuşurken.”

Parti tabanına rağmen CHP yönetiminden bazı kişiler ile FETÖ’cüler arasında kurulan örtülü ittifakın kamuoyu önünde her fırsatta inkâr edilmesine rağmen, ortaya çıkan ses kaydı, söz konusu irtibatın somut delilleri olduğunu ve CHP’de karar alma sürecinin nerelerden geçtiğini gösterdi.