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Politika

Gürsel Tekin'in itirafı CHP'yi ele verdi: Beni rahatsız ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içindeki eş dost, akraba kadrolaşmasını itiraf etti. 'Partiniz için bir eleştiride bulunmak ister misiniz?' sorusuna cevap veren Tekin, 'Son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri beni rahatsız ediyor' ifadelerini kullandı.

haberler.com18 Eylül 2021 Cumartesi 16:27 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 17:18
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya önünde partili başkanlara "Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız" diye seslense de parti içinde akraba kadrolaşması sürüyor.

GÜRSEL TEKİN İTİRAF ETTİ

Bu durum şimdi de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla gündemde. Haberler.com'un haberine göre Tekin, parti içindeki akraba atamalarından rahatsız olduğunu söyledi.

"Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, CHP içindeki eş dost atamalarını şu sözlerle itiraf etti:

Uzun süredir partinin içinde olan biri olarak son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri CHP'nin fıtratında olan bir durum değildir. CHP'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. CHP'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor.

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