Gürsel Tekin'in 'büyük ihanet' dediği projeler CHP'li belediyelerin çıktı

Tekin'in önergesinde yer alan ve 'İstanbul'un vurgun haritası' diye sunduğu listede yer alan 72 projeden 49'unun CHP'li belediyelerin sınırları içinde olduğu ortaya çıktı. Tekin'in listesine göre CHP'li belediyelerin bulunduğu bölgelerdeki vurgunun boyutu 194 milyar 826 milyon lira.

Ruhsat o dönemde verildi

Tekin'in haritasında, CHP'lilerce yönetilen ilçeler olan Bakırköy'de 7, Beşiktaş'ta 5, Sarıyer'de 3, Şişli'de 18, Ataşehir'de 9, Kadıköy'de 2, Kartal'da 2, Maltepe'de 2 ve Beylikdüzü'nde ise 1 yer var. İmar yolsuzluğunun yapıldığı iddia edilen bir AVM ruhsatının ise Gürsel Tekin'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde verildiği ortaya çıktı.

(Sabah)