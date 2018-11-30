Güven veren adalet sistemi

Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirilen Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı’nda konuşan Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin ilk olarak 2009’da hazırlandığını, belgenin 2015’te de yenilendiğini hatırlattı. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Gül, bu belgenin yargı ve adalet hizmetlerinin geliştirilmesinde yol haritası olacağını belirtti.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜK

Belgenin katılımcı bir anlayışla yenilenmesini hedeflediklerini ifade eden Gül, toplumun tüm kesimlerine güven veren bir yargı sisteminin inşasında yine toplumun farklı kesimlerinin sesine kulak vermenin önemine vurgu yaptı. Gül, “Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgemizin vizyonu, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır. Güven veren adaletin hedefi, temel hak ve özgürlüklerin, toplum hayatındaki huzur ve güvenliğin, sosyal beklenti ve memnuniyetin, yani kısaca topyekun varlık ve geleceğimizin garantisini ima etmektedir. Güven veren adalet, merkezine adalet değerini alan bir anlayıştır. Güven veren adalet bu değeri yaşatmak, koruma ve yüceltmek kararının ifadesidir. Adalet her hal ve şartta güven verir. Toplum huzurunun, toplumsal barışın, toplum ve devlet düzeninin hatta güçlü ekonominin temeli adalettir.” Güven veren adaletle, insan odaklı politikaların hayata geçirilmesini kastettiklerine işaret eden Gül, mahkemeleri soğuk duvarlarıyla tarif edilmeyen, vatandaş dostu bir sistem kurma yolunda ilerlediklerini söyledi.

HERKESE SAYGIN MUAMELE

Adalet Bakanı Gül Abdulhamit, “Adaletin kapısına gelen herkes, hakkına erişeceğinden emin olmalıdır. Bu kapıyı çalan herkes, saygın bir muameleye tabi tutulmalıdır ve her bir vatandaşımız, evine dönerken bu kapıdan asgari bir memnuniyetle ayrılmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.