Güvenli bölgede tarihi mutabakat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. 6 saat 20 dakika süren görüşme sonrası Erdoğan ve Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinde iki ülke iş birliğinin sürdüğünü, S-400’lerle ilgili de belirlenen takvim çerçevesinde teslimatların yapıldığını anlatan Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda bu gayretli çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” dedi.Erdoğan, savunma sanayi alanında da çok ciddi adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini kaydetti.

ANAYASA İÇİN ADIM

Erdoğan, 16 Eylül’de yapılan Ankara Zirvesi ile Anayasa Komitesi’nin kuruluşunu ilan ettiklerini hatırlatarak, 30 Ekim’de komitenin ilk kez toplanacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Beklentimiz, Anayasa Komitesi’nin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek ve kapsamlı bir siyasi değişiminin önünü açmasıdır. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlib’de nispi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir. Türkiye olarak gerek Rus dostlarımızın endişelerinin giderilmesi gerekse sahada sükunetin muhafazası için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

HUZURA KAVUŞTU

Barış Pınarı Harekatı’nın ana gayesinin bölgeden PKK/YPG terör örgütünün çıkartıp, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamak olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu harekat, aynı zamanda bölücü terör tehdidini ortadan kaldırarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğini de garanti altına almaktadır. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur” diye konuştu. Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgeye 365 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü aktaran Erdoğan, “Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye’nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu. Bu modeli Suriye’nin kuzeyindeki diğer yerlere de teşmil etmek istiyoruz.” dedi.

VATAN HASRETİ

Türkiye’nin 350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeliye son 8,5 yıldır kucak açan bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor. Barış Pınarı Harekatının bir diğer önemli nedeni işte bunu temin etmektir.” Harekatla güvenli hale getirilecek alana önce bir milyon, akabinde bir milyon Suriyelinin daha yerleşeceğini dile getiren Başkan Erdoğan, buna dair planları muhataplarıyla paylaştıklarını bildirdi. Erdoğan, uluslararası toplumun da katkı ve desteğiyle bu önemli planı hayata geçireceklerini belirterek, “Bu süreçte, Rus dostlarımızla beraber çalışacak, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere imza atacağız” dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Putin’le terörle mücadele, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık. Bu muhtıraya göre, Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. 23 Ekim öğlen 12.00’den itibaren 150 saat içinde YPG’li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak. Örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır. Tel Rıfat ve Münbiç’teki tüm YPG’li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır. Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak.”

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma da kurulacağına dikkati çeken Başkan Erdoğan, “Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi Türkiye ve Rusya Suriye krizinin siyasi çözüme kavuşturulması için çabalarını sürdürecektir. Değerli dostum Putin ile varmış olduğumuz bu mutabakatın Suriye’nin kalıcı istikrarı ve terörden arındırılması yolunda yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Görüşmede ikili ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, “Ekonomi alanında Sayın Başkanın da az önce ifade ettiği gibi milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa süre önce imzalamıştık. Bu anlaşmanın 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu. Erdoğan’ın basın toplantısı sırasnıda Rusya Devlet Başkanı Putin’e “dostum” diye hitap ettiği görüldü. İki liderin samimi diyaloğu dikkat çekti.

10 MADDELİK ANLAŞMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov 10 maddelik mutabakat muhtırasını birlikte okudu. • Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına bağlıdır. • Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarmada kararlıyız. • Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir. • Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya mevcut koşullarda anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştıracaktır. • 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına,YPG unsurları ve silahlarınınTürkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç ((Kamışlı’nın üst bölgesi ve Irak sınırına kadar olan bölge mutabakata dahil) Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak. • Münbiç ve Tel Rıfat’tanbütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır. • Terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirler alınacak. • Mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışılacak. • Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir. • Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir.