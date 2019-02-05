'Güvenli bölgede oldubittiye izin vermeyiz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu:

KRİTİK ZİYARET: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’ye giderek Türkiye-Suriye koordinasyon toplantısına katılacak. Orada güvenli bölge meselesi detaylı bir şekilde ele alınacak. Bu bölgenin kontrolü Türkiye’de olmalıdır. Bunun SDG başlığı altında ya da PYD-YPG gibi terör örgütlerine bir kalkan, bir kamuflaj olmasına Türkiye asla müsaade etmeyecektir. Bu tür fikirler düşünenler varsa bunlardan sarfınazar etmelerini tavsiye ederiz çünkü bu konuda biz son 1-1,5 yılda birçok oyalama taktiğiyle karşı karşıya kaldık, bizim bu terör örgütüne, PKK’nın Suriye’deki uzantılarına karşı kararlılığımız son derece nettir. Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığı haberleri doğru değil. Görüşmeler sürüyor. Bu bölgeyi, PYD-YPG terör örgütünü koruyan bir tampon bölge haline getirme yaklaşımlarını reddediyoruz. Burası güvenli bölge olacaktır.

ANLAYAMIYORUZ: ‘Bölgeye uluslararası bir güç konuşlansın, Türkler olmasın” gibi fikirler de ortaya atılıyor. Açıkçası Sayın Trump’ın koyduğu iradeden sonra ilgili birimlerin bu konuyu sürekli bulandırması, bizi de düşündürüyor.

ASLA KABUL ETMEYİZ: Türkiye gerek Ege’de, gerek Akdeniz’de, gerekse Karadeniz’de egemenlik haklarından doğan temel haklarını savunmak için bugüne kadar gösterdiği kararlı tutumu bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Özellikle Doğu Akdeniz’de oldubittiye Türkiye’nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir.

ASKERLİK SİSTEMİ: Yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bedelli ve dövizli askerlik, normal askerlik. Üç başlık olarak zaten gündemimizde var. 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinde çalışma var.