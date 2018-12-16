Güvenliğimiz için temizlik

Suriye’nin kuzeyini işgal eden PYD/YPG/PKK’lı teröristler bu bölgelerden son 3 yılda Türk karakollarını ve sivilleri hedef aldı. Teröristler, Hatay ve Kilis’te sivil yerleşim yerlerine roket ve havanlı saldırı düzenledi. PYD/YPG/PKK işgalindeki Suriye’den Türkiye’ye yönelen terör tehdidi nedeniyle önce Fırat Kalkanı ve ardından Zeytin Dalı Harekâtı gerçekleştirildi. TSK, ilk harekâtta yaklaşık 10 bin teröristi etkisiz hale getirdi. Şimdi Türkiye üçüncü operasyonla kendi göbeğini kendisi kesecek.

TÜNEL TERÖRÜ

Suriye’de yaşanan iç savaşı fırsata dönüştüren ve Türkiye-Suriye sınırının 480 kilometrelik bölümünü işgal eden terör örgütü PYD/YPG/PKK, Türkiye toprakları için ciddi tehdit oluşturuyor. Türkiye içinde sansasyonel eylemler gerçekleştirmek isteyen teröristlerin çabası, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu önlendi. Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa gibi sınır kentlerinden ülkeye sokulmak istenen çok miktarda patlayıcı, güvenlik güçlerince ele geçirildi. Eylem için Türkiye’ye gönderilen terörist Gaziantep’te yakalandı. Eli kanlı teröristlerin Türkiye’ye sızma girişimi için Mardin sınırında kazdığı 5 tünel de güvenlik güçlerince belirlenerek imha edildi. Toplamda sınır hattı boyunca 10 tünel imha edildi. 2015-17 tarihleri arasında teröristlerin sınırın öte tarafından roket ve havanlı 94 saldırısında Hatay, Kilis, Şanlıurfa Akçakale-Suruç ilçelerinde 7 sivil öldü 113 kişi yaralandı. Aynı tarihlerde sınırlarındaki hudut karakollarına 12 saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2 asker şehit düştü, 1 asker de yaralandı. Aynı dönemde YPG/PKK’lı teröristler Mardin’deki hudut karakollarına da 5 kez saldırıda bulundu.

KANA BULAYACAKLARDI

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı öncesi yaşanan bu sorunlar iki operasyon ile ortadan kaldırıldı. Şimdi Türkiye Fırat’ın doğusunu hedefine aldı. Türkiye’yi harekata sevk eden son zamanlardaki terör eylemleri ve girişimleri ise şöyle sıralandı: Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgal ettiği bölgeden Türkiye’ye geçen Suriyeli 8 şüpheli 146 kilogram patlayıcı ile yakalandı. Hatay’dan Gaziantep’e giden bir araçta 25 kilogram patlayıcı ele geçirdi. Suriye’den Hatay’a giren teröristlerin üzerinde 5 kilogram patlayıcı bulundu. Gaziantep’te geçen ay PYD/YPG/PKK kontrolündeki Telabyad bölgesinden Türkiye’ye geçen ve canlı bomba eğitimi aldığı belirlenen bir terörist yakalandı. Mardin’de de bir araçta yapılan aramada 247 kilo patlayıcı ele geçirildi. PYD/YPG/PKK işgalindeki Suriye’den Türkiye’ye getirilen bu patlayıcılar ile büyük şehirlerde eylem kanlı eylemler yapılacaktı. 2016-2018 yıllarında da teröristlerce kazılan ve Mardin’in Nusaybin ilçesinden Suriye’nin Kamışlı bölgesine açılan 35 metre ile 400 metre uzunluklarındaki 5 tünel bulundu. Tüneller, güvenlik güçlerince kapatıldı.