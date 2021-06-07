07 Haziran 2021 Pazartesi 08:35 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 08:53

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bu yaz Kuzey Irak'ın temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Başbuğ, "Türkiye burada ne tür pazarlıklar yapıldığını biliyor. Türkiye diyor ki kibarca bölge sorumlusunu etkisiz hale getirerek, gerek BM gerekse bölgedeki diğer aktörlere mesaj veriyor. Aynı zamanda coğrafyanın sahibi Irak Merkezi Hükümetine de masaj yapıyor. Bölgeyi temizlerler mi? Sanmıyorum. Cumhurbaşkanımız diyor ya gereğini yap yoksa biz yapacağız. Kuvvetle muhtemel bunu biz yapacağız. Biz burayı bu yaz halletmemiz lazım çünkü ciddi bir safhaya geldik. Sincar, Mahmur ve Kandil'e operasyonu yapıp bu işi bitirmemiz lazım. Süreç hızlı ilerliyor. Mahmur'u çok erken dillendirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sözü dillendiriyorsa, yakın zamanda bir harekat olacaktır." dedi.

ABDULLAH AĞAR: EN BÜYÜK BALIĞI AVLADIK

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise katıldığı A Haber canlı yayında, "Son derece önemli bir tanımlama ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmur kampı ile ilgili olarak iddialı sözler sarf etmişti. Tam bu sözler sonrası riskli bir ortamda mahir bir operasyon yapıp 3 PKK'lı terörist aralarında Mahmur genel sorumlusu da var. Oltaya gelen en büyük balık avlandı. Devletin en üst makamı böyle bir açıklama yapıyor hemen sonrası ise bu başarılı operasyon düzenleniyor. Bu sizin ne kadar mahir olduğunuzu gösterir." ifadelerini kullandı.