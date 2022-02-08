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Politika

Haavisto: Türkiye'nin NATO'da oynadığı rolü takdir ile karşılıyoruz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, 'Türkiye, NATO üyesi bir ülke, NATO bizim için çok önemli bir ortak. Türkiye'nin NATO'da oynadığı rolü takdir ile karşılıyoruz' dedi.

DHA8 Şubat 2022 Salı 16:04 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 16:04
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Haavisto, buradaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Haavisto koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Umarım ki bu süreci bir an önce geride bırakırız. 'Bazen görüş farklılığımız olabiliyor' dediniz; ama iyi niyet ruhu ile ikili diyalog içinde her zaman çözüme ulaşıyoruz. Türkiye, NATO üyesi bir ülke, NATO bizim için çok önemli bir ortak. Türkiye'nin NATO'da oynadığı rolü takdir ile karşılıyoruz. Ukrayna-Rusya gerilimini biz de yakından takip ediyoruz. Diplomatik çözüm istiyoruz biz de" dedi.

Haavisto, düzensiz göçmen konusuna ilişkin ise "Yunanistan ile şunu belirmek gerekiyor; Yunanistan ve İtalya'ya gelen göçmen sayısını düşününce onlar da çok baskı altında. Akdeniz rotasına gelen göçmen yükünü birlikte taşımamız gerekiyor" diye konuştu.

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