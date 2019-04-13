Dışişleri Bakanı, TBMM’nin ev sahipliğinde Antalya’daki NATO Parlamenter Asamblesi toplantısı’ndaki konuşmasını tamamladığında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un partisinden parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini savunarak, “Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Çavuşoğlu, “Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmışlar, hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar, eleştirecekler. Türkiye tarafından eleştiri geldiği zamanda şok olacak” dedi.

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“Uluslararası hukuk konusunda Türkiye’ye ders vermeye çalışıyorsunuz” diyen Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden, ifade özgürlüğünden bahsedeceksiniz ama Macron’un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz.”

Görüşün başka, karar vermenin başka şeyler olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda’da, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin, ama bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var.”

BUNA ALIŞACAKSINIZ

Krimi’nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, “Ben de sizi alkışlıyorum, bravo. Ne kadar nezaketli, saygılı olduğunuzu görüyoruz. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, buna alışacaksınız” diye konuştu.

İTALYA VE FRANSA'YA TARİHİ HATIRLATTI SOYKIRIM AYARI VERDİ