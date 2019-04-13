'Haddinizi bildirmeye devam edeceğiz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni iddiasını tanıyan Paris’i eleştirmesi üzerine Fransız vekil salonu terk ederken Ermeni fitnesini Türkiye’nin başına sarmaya çalışan ülkelere ayar verdi: Böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size haddinizi bildirmeye devam edeceğiz.”
Dışişleri Bakanı, TBMM’nin ev sahipliğinde Antalya’daki NATO Parlamenter Asamblesi toplantısı’ndaki konuşmasını tamamladığında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un partisinden parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini savunarak, “Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Çavuşoğlu, “Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmışlar, hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar, eleştirecekler. Türkiye tarafından eleştiri geldiği zamanda şok olacak” dedi.
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“Uluslararası hukuk konusunda Türkiye’ye ders vermeye çalışıyorsunuz” diyen Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden, ifade özgürlüğünden bahsedeceksiniz ama Macron’un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz.”
Görüşün başka, karar vermenin başka şeyler olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda’da, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin, ama bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var.”
BUNA ALIŞACAKSINIZ
Krimi’nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, “Ben de sizi alkışlıyorum, bravo. Ne kadar nezaketli, saygılı olduğunuzu görüyoruz. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, buna alışacaksınız” diye konuştu.
İTALYA VE FRANSA'YA TARİHİ HATIRLATTI SOYKIRIM AYARI VERDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarına ilişkin kararına değinerek “Bazı Ermenilerin iddialarının iç politika malzemesi olarak kullanılmasının yeni bir örneğini teşkil etmekte olup, tarihi gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır”dedi. Şentop, İtalyan meclisinin tarihi ve hukuku istismar ettiğini vurgulayarak “İtalya’ya 2. Dünya Savaşı’ndaki rolünü hatırlatmak isteriz” diye konuştu.
TARİHİ MANİPÜLE ETMEYİN
Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan’ı “anma” günü ilan etmesine de tepki gösterdi. Kararı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Şentop, “Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir” ifadesini kullandı. Şentop, Macron’un bu dayatmacı hamlesinin AİHM kararlarını yok sayarak kendi vatandaşlarının ifade özgürlüğünü kısıtladığını kaydetti. Şentop, şöyle dedi: ”Fransız dostlarımıza da bir tavsiyem var. Sömürgecilik dönemini, Cezayir’de yaşananları, 100 günde 800 bin insanın yok edildiği Ruanda Soykırımı konusunda Fransa’nın kamuoyuna ikna edici bir açıklama yapması hususunda inisiyatif alınız ve bunu yapmadan da başka memleketlerin tarihini politik gerekçelerle manipüle etmeyiniz.”
Şentop, Ziya Paşa’nın “Onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde” beytini de dile getirdi.
KENDİNCE ŞOV YAPTI
Şentop, Macron’un partisinden Tunus asıllı parlamenter Sonia Krimi’nin açıklamalarına da tepki gösterdi. Şentop, “Aslında bir gerilim yok bana göre. Bir parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece, kendince” diye konuştu. Kendisinin açılış konuşmasını yaptıktan sonra ayrılabileceğini, ancak kendi açıklamalarına yönelik bir değerlendirme olabileceği düşüncesiyle toplantıdan ayrılmadığına dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:
FRANSIZ OLMAYAN VEKİL...
“Aynı şekilde bütün arkadaşlar da bir söz söylediklerinde, bir soru sorduklarında ona verilecek cevapları da saygıyla dinlemek zorundadır. Kendisi ‘farklı görüşler olabilir’ diyor, sonra da kendi görüşünün itiraza konu olmasına kızıyor, sinirleniyor. Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”
Toplantıdan ayrılan Fransız parlamenterin Antalya’dan da ayrılıp ayrılmadığı sorusuna Şentop, “Zannetmiyorum, Antalya güzel yer, ayrılmak istemez kimse” yanıtını verdi.
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