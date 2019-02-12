'Hadi yürüsünler de görelim bakalım'
Terörist başı Öcalan için yürüyüş yapmak isteyenlere Bakan Soylu “Dün ‘Sizi yürüten adam değildir’ dedim, ağırlarına gitmiş, bugün de birileri İstiklal Caddesi’nde yürüyecekmiş. Yürüsünler de görelim bakalım” dedi. Aynı saatlerde Taksim’de yürüyüş yapmak isteyen HDP’li vekillere polis izin vermedi.
Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki AK Parti Nallıhan Seçim Bürosu açılışında konuşan ve 1990 ile 2000 yılları arasında, ondan sonraki süreçte dağda 15 bin teröristin olduğunu anımsatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Şimdi 700 kişi kaldı. Hiç merak etmeyin o 700’ün de yerlerinde yakında yeller esecek. Büyük bir mücadele yapıyoruz, büyük bir gayret ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı. “Bir hafta önce Türkiye’ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, böyle bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi” diyen Bakan Soylu, vesayet sistemiyle ülkeyi yönetenlerin, Türkiye’nin hep dizlerinin bükük olmasını istediklerini, PKK’yı, FETÖ’yü ve en sonunda da DEAŞ’ı Türkiye’nin başına musallat ettiklerini söyledi.
KİRLİ OYUN BOZULDU
“2,5 yıl önce Irak’ın kuzeyinde devlet kuruyorlardı, ABD gitmiş oradakilere akıl veriyordu” diyen Soylu, şunları kaydetti: Hesap şuydu ‘İçeriden sıkıştırdık, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbesiyle, 6-7 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz darbesiyle, ekonomik saldırılarla, bir annenin iki evladını birbirine pusu kurdurarak, ‘Bunları nasıl olsa içeriden birbirine düşürdük’ deyip, ardından Irak’ın kuzeyinden Afrin’e kadar bir sınır kesip bizi güneyimizden ayırmaya çalışanlara karşı Zeytin Dalı Harekatı ile Amerika ne derse desin, Avrupa ne derse desin, ‘Bu büyük millet ne derse onu yaparız’ diyen bir hal ortaya koyduk.
TERÖR SEVİCİLERE TEPKİ
“Terörist elebaşı Abdullah Öcalan içeride” diye birilerinin yürüyüş yapacağını aktaran Soylu, “Birileri seçim öncesi fırsat bilip ‘Apo’yu içeriden çıkarmak için Türkiye’nin birtakım yerlerinde yürüyüş yapacakmış milletvekilleri... Dün dedim ağırlarına gitmiş, bugün de birileri İstiklal Caddesi’nde yürüyecekmiş. Dün dedim ‘Sizi yürüten adam değildir’ diye. Hadi yürüsünler de görelim bakalım” diye konuştu.
Bir adım atamadan oturma eylemi yaptı
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Sezai Temelli ve milletvekillerinin bulunduğu bir grup, Taksim Meydanı’ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyüş yapmak istedi. Grubun çevresini kapatan polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi.
GERGİNLİK YAŞANDI
Yapılan görüşmelerden netice alınmayınca, HDP milletvekilleriyle polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Sezai Temelli basın açıklaması yaptı. Konuşmaların ardından grup bir süre Taksim Meydanı’nda bir otelin önünde oturma eylemi yaptı. Bu sırasında Pervin Buldan cezaevinde tutuklu bulunan HDP Milletvekili Leyla Güven ile konuştu. Grup daha sonra oturma eylemine son vererek otele geçti.
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