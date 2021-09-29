29 Eylül 2021 Çarşamba 07:27 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 07:32

ABD Başkanı Joe Biden'in temmuz ayında Ankara Büyükelçiliği için aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.

Burada skandal açıklamalarda bulunan Flake "Türkiye'yi gelecekte Rus silahlarını satın alınmasının daha fazla yaptırımı tetikleme riski olduğu konusunda uyarıyorum" dedi.

Flake, konuşmasının devamında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İMALI CEVAP

Flake'in bu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

"Agreman" teriminin sözlük anlamına yer verilen paylaşımda büyükelçinin bir ülkeye gönderilmesi için o ülkenin izni olması gerektiği hatırlatıldı.

Paylaşımda şu sözler yer aldı:

AGREMAN: Gönderen devletin kabul eden devlete büyükelçi olarak göndermek istediği şahıs için almak zorunda olduğu izne Agreman adı verilir.