Hainler FETO’dan talimat bekledi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından ihanet şebekesinin mahrem yapılanmasında yer alan “Garson” isimli gizli tanığın savcılığa verdiği SD karta teröristbaşı Fetullah Gülen’in örgüt üyelerine verdiği talimatlara ulaşıldı. Kamudan ihraç edilenlerin, mahrem yapılanmaya mensup örgüt üyeleri aracılığıyla ihraç sonrası süreçte nerede yaşayacakları, geçimlerini nasıl sağlayacakları, özlük hakları, hareket tarzları gibi konularda elebaşı Gülen’den istediği tavsiyeler ve FETÖ elebaşının yanıtları deşifre edildi.

BEŞ AŞAMALI SORU

Gülen’e yöneltilen soruların ‘stratejik, genel, sınav-duyum, ferdi-hukuki ve ATM-teknik’ olmak üzere 5 gruba ayrıldığı anlaşılırken hangi soruların hangi mahrem imama gönderileceği de yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı. Terörist başı Gülen, örgüt içerisinde ‘öğretmen’ olarak kodlanan ‘abi-ablaların’ ihraçtan sonra ne yapacakları konusunda kişiye özel çözümler üretilmesini istedi.

Memleketine veya farklı bir ile gitmesine izin verilen ‘öğretmen’lerin, örgüt içerisinde ‘öğrenci’ olarak kodlanan emniyet personelini, sahipsiz kalmamaları için başka ‘öğretmen’lere zimmetlemesi talimatı veren Gülen’in ‘öğrenci’lerle yeni ‘öğretmen’in, sanal ortamda kurdukları irtibatın ardından ayrılmalarına müsaade edilmesini istediği de incelemelerle ortaya çıkarıldı. Gülen’in “öğrencilerin” başıboş bırakılmaması, ihraç edilenlerin eş ve çocuklarını memlekete gönderip en fazla 3 kişi olarak en az risk taşıyan kişinin evinde kalmaları yönünde talimat verdiği belirlendi.

SIFIRLAMA TEMİZLE

Örgütle iltisakı tespit edilen kişilerin mal varlıklarının Hazineye devredilmemesi için de örgüt mensuplarına yol gösteren FETÖ elebaşı Gülen, malların üçüncü şahıslara aktarılmasını, bunun da ‘çok toz kaldırmadan’ temkinli olarak yapılmasını istedi. Telefonların sıfırlanmasının da tutuklama için gerekçe gösterildiği duyumlarına karşı telefonlar sıfırlanmadan, örgüte ait programların ‘Clean Them All’ ve ‘Cleaner’ programları aracılığıyla silinebileceğinin örgüt üyelerine iletildiği tespit edildi.