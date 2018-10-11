Hainler, şehit edip yol ortasına attı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden FETÖ’cü askerlerin sivil katliamlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Darbecilerin zırhlı araç içinde sivil bir vatandaşı şehit ettikleri anlar yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı karargahının kameralarınca kaydedilen katliamın görüntüleri, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlere ilişkin ‘Çatı’ davası dosyasına girdi.

CANSIZ BEDENİ YOLDA

Görüntülerde, darbeciler, tank, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı ve kobra gibi araçlarla Genelkurmay Başkanlığı karargahını içeriden sardıkları görüldü. Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin karargahın kontrolünü sağladıktan sonra söz konusu zırhlı araçlardan bazılarının kuzey ve güney nizamiyelere yöneldikleri kameralara yansıdı. Kamera açısına “kobra” olarak bilinen zırhlı araç girdi. Saat 01.31’i gösterdiği sırada dur kalk yaparak biraz ilerledikten sonra tekrar duran zırhlı aracın arka kapısı açıldı. Zırhlı araç içindeki askerler bir sivile yoğun bir şekilde şiddet uyguladı. Hayatını kaybettiği anlaşılan sivil, askerler tarafından tekmelenerek araçtan çıplak vaziyette yola atıldı.