Hainlere ağır darbe

FETÖ’nün ‘yargı yapılanması’ kapsamında yargılanan hakim ve savcılar, ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan hapse mahkum edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün ‘yargı yapılanması’na yönelik soruşturmalar neticesinde açılan davaların görülmesine devam ediliyor. Bu kapsamda, meslekten ihraç edilen 239 hakim-savcıya yönelik açılan davalardan 206’sı mahkumiyetle sonuçlanırken, 33 davada beraat yönünde karar verildi. İstanbul ağır ceza mahkemelerince görülen davalarda 206 sanık ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 6 yıl 3 ay ila 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Yine FETÖ’ye iltisaklı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılara yönelik açılan 50’yi aşkın dava ve birçok soruşturma ise sürüyor. Açılan ve devam eden davalarda İzmir’deki “Askeri Casusluk” davasına bakan heyette üye hakim İsmail Kurt, ‘’Balyoz Planı’’ davası savcılarından Hüseyin Kaplan, FETÖ/PDY tarafından 2014 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için aday gösterilen eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül, ‘’Balyoz Planı” davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak ve “Ergenekon”, “Balyoz” ve “Poyrazköy” gibi kumpas davalarına ve soruşturmalarına bakan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ercan Şafak’ın yargılanmaları sürüyor.

33 kişiye ByLock’tan gözaltı kararı

İstanbul Başsavcılığı, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullanıcılarına yönelik soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Kocaeli, Mersin, Erzincan, Yozgat, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Erzurum’da şüphelilerden 14’ü gözaltına alındı.

Deniz Kuvvetlerinde operasyon

Ankara Başsavcılığı, FETÖ’nün irtibatlı olduğu gerekçesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 12’si aktif görevde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin 12’sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.