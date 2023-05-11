HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Teröristlerin beklentilerini 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 15'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından HAK-İŞ'in faaliyetlerini anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Genel kurulda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet tarihinin en büyük reformu olan kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçiyi kadroya kavuşturduğu için özellikle teşekkür ettiklerini belirterek, "Zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasını sağladığınız, 31 Mart seçimlerinin ardından belediyelerdeki HAK-İŞ'e yönelik tasfiye girişimlerine ve işten atılmalara karşı başlattığımız emek ve adalet yürüyüşümüze sonsuz destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. 2023-2024 yıllarını kapsayan kamu işçisinin toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında gösterdiğiniz liderliğiniz için liderlik ve bunun sonunda atılan imzalar için ayrıca bütün kamu çalışanları adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KANDİL'DEKİ VE PENSİLVANYA'DAKİ TERÖRİSTLERİN BEKLENTİLERİNİ, HAİNLERİN HAYALLERİNİ 14 MAYIS'TA HEP BİRLİKTE SANDIĞA GÖMECEĞİZ"



Arslan, Türkiye'yi koalisyon dönemlerine mahkum edip, vesayet çetelerine yeniden alan açmaya çalışan anlayışların karşısında siyasal, ekonomik, sosyal istikrarı tesis eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanında duracaklarını sözlerine ekleyerek, "Emperyalist ABD Başkanı Biden'ın ülkemiz için kurduğu hain planları 14 Mayıs'ta milletimizle beraber yerle bir edeceğiz. Kandil'deki ve Pensilvanya'daki teröristlerin beklentilerini, hainlerin hayallerini 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz. 2013'te ülkemizden kovduğumuz IMF ile yeniden iş tutmaya çalışanların heveslerini 14 Mayıs'ta kursağında bırakacağız. IMF; kaos, kriz, yoksulluk, yokluk, adaletsizlik demek" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan şöyle devam etti:

"Emperyalizmin sesi ve kuklası yayın organlarının Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılarını buradan işçilerle beraber lanetliyoruz. Milletimizin iradesini yok sayan bu saldırıları yapanlara milletimiz 14 Mayıs'ta dersini verecektir. Emperyalist ABD Başkanı Biden'ın hain planlarına sessiz kalanlara, Kandil'den ve Pensilvanya'dan her gün ülkemize ve devletimize yönelik saldırıları, tehditleri görmezden gelenlere, Batı emperyalizminin yayın organlarını duymazdan gelenlere 14 Mayıs'ta milletimiz hesabını soracaktır."

Genel kurula Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, siyasi parti temsilcileri, yerli ve yabancı konuklar, delegeler ve çok sayıda davetli katılım sağladı.