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Politika

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan, Bakan Bilgin'e ziyaret

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü konusundaki öneri ve beklentilerini Bakan Bilgin'e sunmak için ziyaret gerçekleştirdi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 19:25 - Güncelleme:
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan, Bakan Bilgin'e ziyaret
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HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü konusundaki öneri ve beklentilerini Bakan Bilgin'e sundu.

Protokolün işçi kesiminin talepleri dikkate alınarak en kısa zamanda sonuçlandırılmasını talep eden Arslan, en kısa zamanda bir uzlaşma sağlanacağına inandıklarını belirtti.

Arslan, Bakan Bilgin'i, HAK-İŞ'in 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamaları ile 11 Mayıs'ta Ankara'da "Emeğin Evrensel Gücü: HAK-İŞ" temasıyla gerçekleştirilecek 15. Olağan Genel Kurul'a davet etti.

  • HAK-İŞ
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