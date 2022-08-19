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Politika

Hak ve adalet naraları atıyordu... Kılıçdaroğlu işçilerin yüzüne bile bakmadı

Her kesimle helalleşeceğini sürekli olarak dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının zam taleplerini iletmek için gerçekleştirdiği eylemde gergin anlar yaşandı. Alana gelen Kılıçdaroğlu işçilerin yüzüne bile bakmadan bölgeden hızla uzaklaştı.

19 Ağustos 2022 Cuma 18:42 - Güncelleme:
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yüzlerce işçi, Ocak ayından bu yana dile getirdikleri zam talebini yinelemek için üçüncü kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

İşçiler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelerek attıkları sloganlar ile tören alanına doğru yürüyüşe geçtikleri esnada bir vatandaşın "Asgari ücretin üzerinde maaş alıyorsunuz, size asgari ücret bile fazla. Hiç utanmadan zam istiyorsunuz" sözü ortalığı karıştırdı. Vatandaşın bu sözünü duyan işçiler, vatandaşın üstüne yürüdü. Her iki tarafın birbirlerine karşı bağırdığı olayda polis vatandaşı olay yerinden uzaklaştırdı.

Yürüyüşlerine devam eden işçiler, toplanma alanında bir araya gelerek slogan atmaya devam ettiler. İşçiler adına konuşan Disk Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak, "Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Aylardır dile getirdiğimiz zam talebimiz kimse tarafından dikkate alınmadı. CHP Milletvekillerine gittik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a gittik, Meclis Üyelerine gittik. Kimse bizi dikkate almadı. Biz hakkımız olan zammı istiyoruz ve mücadeleye devam edeceğiz" dedi

İŞÇİLERİN YÜZÜNE BİLE BAKMADI

İşçiler eylem yaptıkları sırada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin binasının açılışına gelen Kılıçdaroğlu'nun aracı işçilerin olduğu alandan hızla ilerleyerek uzaklaştı.

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