Hakan Fidan çaresizliği yaşıyorlar: Ona denk bir Bakanımız yok

Dışişleri Bakanlığına getirilen Hakan Fidan, Yunanistan'da konuşulmaya devam ediyor. Hakan Fidan'ı manşetlerinden indirmeyen Yunan basını, yayımladığı son analiz yazısında, "Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın 13 yıl MİT görevini yürüten Hakan Fidan tarafından devralınmasının ne anlama geldiğini iyi irdelemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fidan'ın diplomatik bir zekaya sahip olduğu dile getirilen yazıda, "Onun döneminde MİT, Türk dış politikasının ana kollarından biri haline geldi. Operasyonel olarak başta yurt dışı olmak üzere hedeflere yönelik birçok eylemde yer aldı" denildi.

Yunanistan'ın karşısında artık istihbarat yeteneğine sahip bir Türk Bakan'ın olduğu vurgulanırken Fidan'ın hem İsrailliler hem de İranlılar için güvenilir bir muhatap olduğu belirtildi.

YUNANİSTAN'DA HAKAN FİDAN ÇARESİZLİĞİ

Özgüveni zayıf, 2-3 milletvekilinin kaprisleri tarafından yönetilecek kırılgan bir hükümet istemediklerini yazan Yunan basını, "Bunun için 25 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye ile ilişkilerimizde kendine güveni yüksek ve hedefleri net olan bir hükümet kurmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümeti ihtimali korkunç bir senaryo olarak nitelenirken, koalisyon hükümetinin silahlanma veya Ukrayna hakkında acil kararlar alması gerektiğinde felç kalacağı kaydedildi.

Analiz yazısının devamında, "Yeni seçilmiş ve güçlü bir Türk hükümeti karşısında bizim de güçlü ve kararlı bir hükümetimiz olması gerektiğini söylemeye gerek yok sanırım. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nda bulunması, Erdoğan'ın dış politikasının yön değiştirdiği anlamına geliyor. Büyük soru işareti ise hangi yolu seçeceği. Ancak her halükarda, ülkemizin siyasi sınıfının Fidan'ın niteliklerini ve deneyimlerini sergileyecek bir kişiliği olmadığı düşünülürse, özellikle zor bir rakip. Kulağa sinir bozucu geldiğini biliyorum ama gerçek bu" ifadeleri yer aldı.