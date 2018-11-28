Hakim ve savcılara eğitim verilecek
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi, bölge adliye mahkemelerinde görevli hakim ve savcılara yönelik bulundukları illerde eğitim programı hazırladı.
Bu kapsamda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun bölge adliye mahkemelerinde görevli 926 hakim ve savcıya hazırlanan programlar kapsamında eğitim verilecek. Meslek içi eğitim programları, Aralık ayı içerisinde sona erecek. Dosya inceleme, raporlama, duruşmalara katılım konularının ele alınacağı eğitimlerde, ‘Meslek etiği’, ‘Hukuk ve ceza yargılamasında duruşma yönetimi ve yargılama usulü ile karar yazma teknikleri’, ‘Etkili soruşturma ve ifade alma’ alanlarında da bilgiler verilecek.
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