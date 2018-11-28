Hakim ve savcılara eğitim verilecek

Bu kapsamda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun bölge adliye mahkemelerinde görevli 926 hakim ve savcıya hazırlanan programlar kapsamında eğitim verilecek. Meslek içi eğitim programları, Aralık ayı içerisinde sona erecek. Dosya inceleme, raporlama, duruşmalara katılım konularının ele alınacağı eğitimlerde, ‘Meslek etiği’, ‘Hukuk ve ceza yargılamasında duruşma yönetimi ve yargılama usulü ile karar yazma teknikleri’, ‘Etkili soruşturma ve ifade alma’ alanlarında da bilgiler verilecek.