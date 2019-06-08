29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Hakkı olmayanı isteyen adam: Ekrem İmamoğlu

Seçim şaibeliyken kendini başkan ilan eden, Anıtkabir defterini başkan sıfatıyla imzalayan İmamoğlu, mazbatası iptal edildikten sonra da bu tavrını sürdürdü. VIP’ten geçemeyince valiye hakaret etti. 

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde ve YSK’nın yenileme kararı sonrasındaki tavırlarıyla tepki toplamaya devam ediyor. CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, henüz sonuçlar açıklanmamışken ve ortada organize bir usulsüzlük durumu söz konusuyken kendini başkan ilan etmişti. İmamoğlu, büyük bir şovla Anıtkabir’e giderek, özel defteri Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kullanarak imzalamıştı. YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinden sonra da aynı tutumunu sürdürdü. İmamoğlu, hakkı olmadığı halde VİP geçiş üstünlüğü istedi. Hep bir oldubitti ile mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan İmamoğlu’nun bu tutumu tepkilere neden oldu. Bazı tepkiler özetle şöyle: 

KABADAYI DAVRANIŞI 

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı “Orada görevliler, kuralların uygulanması noktasında üzerine düşeni yapmışlardır. Ama İmamoğlu’nun yaptığı kamunun işleyişine müdahaledir. Valinin şahsı ile ilgili değerlendirmelerin izahı yok. Bir nezaketsizlik, kural ihlali, saygısızlık yapılmamıştır. Karşılığında söylenen sözler hâlâ yalanlanmadı. Kabadayıvari haklıymış gibi davranış sergilemesi de hezeyan. 

MİLLETİMİZİ AŞAĞILADI 

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir “Belediye başkanlığı gibi bir pozisyon ifade eden birisi devlet adamı kıvamında davranmalı. Devlet adamlığı kumaşına uygun hareket etmeli. Devleti temsil eden en yüksek makam valiliktir. Vali eşittir devlet demektir. Devlete, devleti ifade eden birine “it” gibi bir yakıştırma, en hafif ifadesiyle millete saygısızlık, millete terbiyesizliktir. Millete hakaret etmemeli, vali şahsında milletimizi aşağılamamalı. Bunlar ayıp şeyler. 

 

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Turizme açılıyor! NASA tarih verdi

Turizme açılıyor! NASA tarih verdi

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

İran'dan ABD ve Fransa'ya yanıt: Nükleer silah peşinde değiliz

İran'dan ABD ve Fransa'ya yanıt: Nükleer silah peşinde değiliz

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki
 

POPÜLER HABERLER

Şanlıurfa´da yoğun ilgiyle karşılanan Binali Yıldırım, türkü söyledi

Şanlıurfa´da yoğun ilgiyle karşılanan Binali Yıldırım, türkü söyledi

Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA