Hakkı olmayanı isteyen adam: Ekrem İmamoğlu

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde ve YSK’nın yenileme kararı sonrasındaki tavırlarıyla tepki toplamaya devam ediyor. CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, henüz sonuçlar açıklanmamışken ve ortada organize bir usulsüzlük durumu söz konusuyken kendini başkan ilan etmişti. İmamoğlu, büyük bir şovla Anıtkabir’e giderek, özel defteri Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kullanarak imzalamıştı. YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinden sonra da aynı tutumunu sürdürdü. İmamoğlu, hakkı olmadığı halde VİP geçiş üstünlüğü istedi. Hep bir oldubitti ile mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan İmamoğlu’nun bu tutumu tepkilere neden oldu. Bazı tepkiler özetle şöyle:

KABADAYI DAVRANIŞI

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı “Orada görevliler, kuralların uygulanması noktasında üzerine düşeni yapmışlardır. Ama İmamoğlu’nun yaptığı kamunun işleyişine müdahaledir. Valinin şahsı ile ilgili değerlendirmelerin izahı yok. Bir nezaketsizlik, kural ihlali, saygısızlık yapılmamıştır. Karşılığında söylenen sözler hâlâ yalanlanmadı. Kabadayıvari haklıymış gibi davranış sergilemesi de hezeyan.

MİLLETİMİZİ AŞAĞILADI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir “Belediye başkanlığı gibi bir pozisyon ifade eden birisi devlet adamı kıvamında davranmalı. Devlet adamlığı kumaşına uygun hareket etmeli. Devleti temsil eden en yüksek makam valiliktir. Vali eşittir devlet demektir. Devlete, devleti ifade eden birine “it” gibi bir yakıştırma, en hafif ifadesiyle millete saygısızlık, millete terbiyesizliktir. Millete hakaret etmemeli, vali şahsında milletimizi aşağılamamalı. Bunlar ayıp şeyler.