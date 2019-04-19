'Hakkımızı sonuna kadar arayacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Konfederasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” Konferansı’nda konuştu. Memur-Sen’in heyecanına ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: “İki gün sonra yapılacak 6’ıncı genel kurulun da ülkemizdeki tüm kamu görevlilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Genel Kurul toplantıları değişim, yenilenme dönemi olmalarının yanı sıra aynı zamanda güven tazeleme vasıtalarıdır. Belirlenecek hedefler Memur-Sen için, ülkemizdeki sendikal çalışmalar için gelecek 4 yılda yol gösterici olacaktır.”

KRİTİK ROL ALMIŞTIR

“Türkiye’nin son yıllardaki tüm demokrasi hamlelerinde Memur-Sen hep kritik rol oynamıştır. Sırtını vesayet odaklarına dayayan sendika ağlarının siyasetçilere ayar verdiği o kötü günler hamdolsun sizlerin desteğiyle artık geride kalmıştır. Kudüs’ün hakkını savunan, ihtiyaç sahiplerine el uzatan, kritik dönemlerde milli iradenin yanında saf tutan Memur-Sen ülkemiz için önemli bir kazanımdır.”

İNSANOĞLU ZALİMDİR

“31 Mart itibariyle tamamlamış olduğumuz seçimlerden sonra bazı belediyelerdeki gelişmelerden rahatsızlıkta bulunma gibi, Memur-Sen’in asla rahatsızlık duymaması gerekir. Şunu unutmayın. İnsanoğlu hem cahildir, hem zalimdir. Ve bir yere kadar menfaatleriyle beraber hep yürür. Ben Memur-Sen camiasının bu seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda, bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Ha ne yapacak sana? Seni makamından mı alacak? Alsın. Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen bu yasa bir defa sizi güçlü bir şekilde koruma altına almıştır. Kaldı ki bu yollara tevessül edenlerin karşısında kapı gibi Memur-Sen camiası var. Ve yine şunu bilmeniz lazım ki bu ülkede bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız. Yapılması gereken neyse bunu da yaparız. Ben yürütmenin başındayım. Yasamanın başı ise şu anda yine genel başkanı olduğum partimin bir mensubu olan bir arkadaşım. Bütün bu imkanlarımızla eğer bir zulüm varsa bu zulmün karşısında durmak bizim için en önemli görevdir. Ama Memur-Sen camiası mensupları yerlerinde dimdik durmalı, kendilerine ‘sendikanı değiştir şuraya geç’ diyenlere de dik durmalıdır.”

ÇORBA VERMEYE DEVAM

“Ana muhalefetin başındaki ‘ben Suriyelileri ülkelerine göndereceğim’ demişse, Bolu’daki seçilmiş belediye başkanı “Ben bunlara bir tas çorba vermem” demişse de biz onları da onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz.”

BİZİ RAHATSIZ EDER

“Her ikisi de azılı terör örgütü olan PKK’lı ve FETÖ’cülerin iftira furyasına ne yazık ki ülkemiz içindeki kimi sendikalar da lojistik destek veriyor. Asılsız iddiaları gündeme getirerek ülkemize itibar suikastı yapıyorlar. Türkiye’nin, FETÖ ve PKK’ya karşı yürüttüğü meşru mücadeleyi engellemeye çalışıyorlar. Elbette dünyanın hemen her ülkesinde ideolojik bağnazlıkla hareket eden marjinal yapılar bulunur. Burada asıl sorgulanması gereken bu iftiraların uluslararası sendikal kuruluşlar nezdinde alıcı bulmasıdır. Bizi bu rahatsız eder.”

AYRICALIK BEKLEMEYİZ

“İddialar teyit edilmeden, işin aslı muhataplarına sorulmadan Türkiye karşıtı her türlü habere, propagandaya prim verilmesi rahatsız ediyor. Bizi rencide eden, masumiyet karinesinin ülkemiz söz konusu olduğunda hemen rafa kaldırılmasıdır. Biz kimseden ayrıcalık beklemiyoruz. Muhataplarımızdan sadece ilkeli, tutarlı ve hakkaniyetli davranmalarını istiyoruz. Biz ülkemizle ilgili meselelerin öhn yargılar yerine akıl, adalet terazisinde tartılmasını istiyoruz. Türkiye’de son 6 senede Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık ile bir üst aşamaya çıkan pek çok saldırıya, anti demokratik girişime ülkemize muhatap oldu. 15 Temmuz askeri darbe teşebbüsü tarihimizin en büyük ihanetlerinden biridir. Bu alçak girişimizi milletimizin kahramanca direnişi sayesinde akamete uğrattık.”

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA HEP BERABER KOYALIM